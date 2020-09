Rusko chystá rozsáhlou úpravu migračních pravidel. Cizinci budou při vstupu odevzdávat otisky prstů

Cizinci, kteří budou chtít do Ruska, budou možná už brzy muset při vstupu do země odevzdat otisky prstů nebo absolvovat zdravotní prohlídku. Opatření se bude týkat těch, kteří plánují zůstat delší dobu než měsíc. Vyplývá to z připravované změny migračních pravidel. Hlavním důvodem, proč Moskva tato opatření chce zavést, je lepší kontrola toho, kdo a na jak dlouho do Ruska vjíždí.

Od stálého zpravodaje Moskva 18:54 26. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít