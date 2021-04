Analytička: Rusové si neuvědomují, jaká je Zemanova pozice. Vůči Západu je jeho projev obrovský problém

Pokud vláda udrží svůj kurz a skutečně dosáhne toho, aby v květnu většina nadbytečného personálu ruské ambasády odešla, pokud podá žaloby k soudu v Haagu či Štrasburku a požádá o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN, nemusíme se o podporu spojenců bát. Teď je míč na straně vlády a jde o to, aby se nezastavila pouze u toho, že ministr (zahraničí Jakub) Kulhánek v den svého nástupu do funkce učinil opatření, které se od něj očekávalo.

K vyhoštění ruských diplomatů zatím přistoupilo jen Slovensko a státy Pobaltí, reakce tedy není tak silná jako třeba v případě úroku na Sergeje Skripala. Mohou se přidat další, nebo už je to s časovým odstupem a možná i po projevu prezidenta Zemana nepravděpodobné (krátce po rozhovoru oznámilo vyhoštění diplomata také Rumunsko)?

Projev prezidenta Zemana určitě nepomohl tomu, aby se spojenci cítili jistější. Jestli ale bude následovat vyhošťování v jiných zemích, to je zatím otázkou. Podle toho, co sám říká, vicepremiér Jan Hamáček vyzval spojence, aby si vybrali, jestli nás podpoří slovně nebo vyhoštěním diplomatů. Dveře jsou tedy stále otevřené a je na spojencích, jak rychle budou na situaci reagovat. Někteří už solidaritu s Českou republikou vyjádřili slovně a možná jim to za situace, kdy česká politická scéna nemluví jednotně, připadá jako dostatečné.

Česko je pro Rusko vazalem

Pokud se ještě vrátíme k ruským médiím a srovnáme to s některými minulými kauzami, jak velkou pozornost z vašeho pohledu prokremelská média Vrběticím věnují? Je ta pozornost skutečně značná, anebo se to prorežimní média snaží spíš uklidit do pozadí?

Zpočátku určitě nemluvila o příčinách toho, proč byli pracovníci ruské ambasády z České republiky vyhoštěni. Média se soustředila hlavně na samotné vyhoštění a interpretovala ho jako akt, který byl spojen s americkými sankcemi a pevnější pozicí Spojených států. V Rusku to vnímali jako solidaritu, kterou jsme jakožto vazalové USA přehnali – Česká republika vystupuje jako nesamostatný stát a někdo, kdo nepožívá vlastní suverenity, jak už ruské propagandě přednesl i exprezident Klaus.

V tomto ohledu nejsou výbuchy ve Vrběticích v ruském informačním prostoru příliš vidět. To, že se ve Vrběticích něco událo, do ruského informačního prostoru částečně přináší projev Miloše Zemana, ale není to prezentováno, jak to prezident Zeman vlastně nazval, tedy jako možný teroristický čin. Je to prezentováno pouze jako jakýsi incident, který byl po letech vytažen na povrch a stal se příčinou krize v česko-ruských vztazích.

Jak důležitá je pro Moskvu vůbec „česká kauza“ v době, kdy se řeší Alexej Navalnyj či napětí u ukrajinských hranic?

Pro domácí ruské publikum je to další doklad toho, že se Američani a potažmo Západ chovají agresivně a že se vůči Rusku podnikají kroky, které nejsou opodstatněné. To je důležitá komunikační linie směrem k ruské společnosti, za pomoci které se lid snaží přesvědčit, že existuje velký zahraniční nepřítel vystupující proti Rusku.

Jde o doklad toho, že Západ a Američané postupují proti Rusku cíleně a plánovaně a že střední Evropa není prostředí, které by se dokázalo chovat samostatně. Vždy bude vazalem a její aktivity řídí velmoc, která střední Evropu kontroluje. Stejně jsou ostatně prezentováni i Poláci a jejich nedávné rozhodnutí k vyhoštění ruských diplomatů. Můžeme v tom najít skrytý vzkaz, že pokud bude mít Moskva ve střední Evropě vliv, bude se vůči Rusku chovat přátelsky a také slušněji.

Připomeňme, že Rusové před několika týdny mobilizovali celou svou armádu a měli obrovské množství vojáků na ukrajinských hranicích. Tohle všechno je potřeba domácímu publiku vysvětlit konkrétními zahraničními hrozbami. Teď jsme i my nahráli tomu, aby ruská společnost získala vysvětlení, proč má být armáda vlastně mobilizovaná.