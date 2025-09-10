Rusko míří k naplnění náborového cíle. Do armády ale láká i lidi s HIV či žloutenkou a epidemie sílí
Rusku se i tři a půl roku od začátku totální války daří nabírat tisíce nových vojáků za měsíc, armádní řady však doplňuje nejrůznějšími a často kontroverzními způsoby. Podle nezávislého ruského serveru Važnyje istorii se na ruském portálu Avito objevují desítky inzerátů, kterými se armáda snaží cíleně rekrutovat lidi s HIV nebo žloutenkou. Nakažených vojáků virem HIV mezitím přibývá a situaci kritizují i někteří ruští propagandisté.
„Vše nasvědčuje tomu, že (Rusko) do konce roku zcela splní svůj náborový plán,“ uvedl v nedělním rozhovoru pro agenturu Ukrinform zástupce náčelníka ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Vadym Skibitskyj.
„Každý den Rusko naverbuje nejméně 35 tisíc vojáků. K 1. září 2025 Kreml podle našich údajů povolal asi 280 tisíc smluvních vojáků,“ přiblížil zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky, která již dříve uvedla, že si Kreml klade za cíl v letošním roce přilákat na 343 tisíc nových rekrutů.
Podle Skibitského se Rusku nábor daří hlavně díky vlivu propagandy a vysokým finančním odměnám, které rekruti získávají při podpisu smluv s armádou. Ruské úřady se však stále častěji snaží doplňovat armádní stavy také mezi vězni a obviněnými, hledají ale i v dalších řadách.
Jak uvádí nezávislý ruský web Važnyje istorii, ruská armáda cíleně rekrutuje vojáky pro „speciální vojenskou operaci“ (jak Rusko označuje válku proti Ukrajině) také mezi lidmi s HIV nebo žloutenkou. Zpravodajský web identifikoval nejméně 30 nabídek práce pro ruské ozbrojené sily, ve kterých se na tyto lidi přímo zaměřuje.
Inzeráty zveřejněné na ruském inzertním portálu Avito mají v titulcích uvedeno například „Bojovník s HIV pro speciální vojenskou operaci“ nebo „Služba ve speciální vojenské operaci pro lidi s infekcí HIV“. Reklamy se však zaměřují i na dobrovolníky s hepatitidou a dalšími vážnými nemocemi, píše nezávislý ruský server Važnyje istorii, který o rekrutování těchto lidí hovořil také se čtyřmi ruskými náboráři.
Podle nich přitom oficiální nábor HIV pozitivních osob v současné době probíhá jen ve městě Nižnij Novgorod. Při podpisu smlouvy s armádou tam vojáci s HIV získají kromě náborových bonusů ve výši 1,5 milionu rublů (přes 380 tisíc korun) také certifikát na získání pozemku, ale i příslib kompletního vojenského výcviku se zkušenými instruktory.
HIV pozitivní rekruti mají být následně posíláni do samostatné jednotky, aby „se nebáli vzájemně se obvazovat nebo evakuovat“, pokud by byli na frontě zranění, říká pro Važnyje istorii pracovník jednoho z náborových center v Rusku.
‚Poslední šance‘
Pro lidi s HIV je teoreticky možné se k armádě přihlásit i jinde než v Nižnim Novgorodu, podle oslovených náborářů ale takový člověk zřejmě neprojde bez úplatku a s největší pravděpodobností bude muset zapomenout i na výcvik, který má předcházet jejich nasazení do boje.
„Prostě vás pošlou pryč a vůbec je to nebude zajímat. Nebudou věnovat žádnou pozornost přípravě,“ popisuje pracovník náborového centra pro Važnyje istorii, podle kterého je tak účelem reklam na portálu Avito přilákat lidi přesvědčené o tom, že je kvůli jejich nemoci do armády nepřijmou.
Podle pravidel jsou totiž Rusové s hepatitidou B a C, stejně jako lidé s HIV z vojenské služby vyloučeni. Tyto požadavky se však v praxi přestaly uplatňovat již v prvním roce totální války, kdy byli HIV pozitivní najímáni žoldnéřskou Wagnerovou skupinou Jevgenije Prigožina a končili v jejích sebevražedných oddílech. Tato praxe se ale dál rozšiřuje.
Na nábor lidí s HIV či hepatitidou koncem srpna upozornil také ukrajinský server Kyiv Independent, podle kterého se tyto lidi snaží verbovat i některé proválečné účty na ruské sociální síti VKontaktě.
Náborové inzeráty motivující lidi k podpisu smlouvy s armádou se podobají pracovním nabídkám, jsou zvýrazněné tučným písmem a doprovázejí je propagandistické obrázky. Některé z nich přitom otevřeně uvádějí, že se o práci v armádě mohou ucházet i lidé s vážnými nemocemi. Podle několika inzerátů totiž armáda přijímá i lidi „s deštníkem“, jak se označovala jednotka Wagnerovy skupiny, která verbovala právě lidi s HIV nebo hepatitidou.
K cílenému náboru těchto lidí přitom dochází i na Ruskem okupovaných územích Ukrajiny, popisuje pro Kyiv Independent ředitelka Východní skupiny pro lidská práva Vira Jastrebová. Tamní náborová centra podle ní vyvěšují plakáty, které mají lidi s HIV a hepatitidou motivovat ke vstupu do armády.
„Toto je vaše poslední šance,“ cituje Jastrebová slogan, který se objevuje na jednom z takových letáků vyvěšených v náborových centrech na okupovaném ukrajinském území.
Stříkačka pro několik vojáků
Verbování nemocných do armády tak podle serveru Kyiv Independent přispívá ke strmému nárůstu počtu případů HIV a žloutenky, který je mezi ruskými vojáky patrný už od začátku plnohodnotné ruské invaze z února 2022.
Podle nedávné zprávy publikované americkou Carnegieho nadací byl počet zjištěných případů HIV v ruské armádě na konci roku 2022 třináctkrát vyšší ve srovnání se stavem na začátku války. Na konci roku 2023 ale počet opět narostl a byl dokonce 20krát vyšší než na počátku totální invaze. Problémy se ale dál prohlubují.
Podle exilové ruské novinářky a ředitelky dobročinné nadace Rusko za mřížemi Olgy Romanovové je přitom současná situace důsledkem praxe, kdy armáda bere do svých řad víceméně kohokoliv.
„Je to neoficiálně schváleno, protože je nikdo neplánuje nijak léčit… Pro všechny je to snazší, když je tam (na frontě) zabijí,“ tvrdí Romanovová.
Důvodů šíření je přitom hned několik, od krevních transfuzí přes opakované používání injekčních stříkaček v polních nemocnicích až po užívání drog či nechráněný sex. Na to upozorňuje také web Sibir.Realii, který spadá pod ruskou redakci Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL). Sterilních nástrojů nebo injekčních stříkaček je totiž v blízkosti fronty akutní nedostatek.
„Jsem si jistý, že jsem se nakazil v polní nemocnici, kam mě přivezli po zranění u Bachmutu,“ říká pro ruskou redakci RFE/RL mladý ruský voják, který v článku vystupuje pod změněným jménem Igor. Vypráví, že mu v polní nemocnici podali léky proti bolesti, nicméně ze stejné stříkačky jako několika dalším vojákům. Igor se tak podle svých slov zřejmě nakazil právě opakovaně použitou injekcí, nebo během operace.
„Byl tam takový nepořádek, žádná sterilita,“ popisuje voják prostředí, ve kterém operaci podstoupil. Když se pak sestry zeptal na opakované použití injekční stříkačky, odsekla mu: „No tak nám je kupte a pak je sem přineste! Pro vás všechny je potřeba 200 stříkaček denně, kde je mám vzít?“
Podle serveru Sibir.Realii tak v ruské armádě v současnosti bojují tisíce lidí s potvrzenou infekcí virem HIV a hepatitidou B a C. Odborníci proto situaci označují za „nekontrolovatelnou epidemii“, kterou kritizují i někteří ruští propagandisté.
„Hepatitida, HIV, tuberkulóza – to je teď armáda. A tohle všechno se šíří do frontových oblastí a pak to půjde hlouběji do Ruska,“ stěžuje si podle Sibir.Realii proválečná ruská propagandistka a bloggerka Anastasia Kaševarovová.
Ta na začátku září informovala o zřízení samostatných jednotek pro vojáky s HIV, žloutenkou a dalšími vážnými onemocněními. Na rukávu mají být označeni charakteristickými páskami, aby bylo možné identifikovat jejich zdravotní kategorii.