Rusové se bojí, mobilizaci nečekali. Dotkne se všech oblastí, říká zpravodaj České televize z Moskvy

Ruští občané čelí nové situaci. Ráno prezident Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci a mnozí čekají, jestli jim přijde povolávací rozkaz. Parlament současně s jejím vyhlášením schválil zpřísnění trestů za několik trestných vojenských činů. Reakce veřejnosti v Moskvě sledoval zpravodaj České televize Karel Rožánek. Moskva 17:08 21. září 2022

Čekali ruští občané mobilizaci, nebo jsou spíš v šoku?

Myslím, že ne. Když jsme natáčeli v ulicích, lidé se s námi buď nechtěli bavit, nebo nám ve dvou případech řekli, že jsou na Ukrajinu připraveni. Do jaké míry to o současné Moskvě vypovídá, se dá jen těžko říct. Nevíme, jak moc jsou lidé upřímní a do jaké míry se bojí odpovědět. Situace v hlavním městě je podobná situaci v Československu v polovině osmdesátých let.

Reakce jdou generalizovat velmi těžko. Uvidíme, jaká bude ochota Rusů posílat do války své syny, když se mobilizace začne týkat i velkých měst. Doteď na Ukrajinu povolávali především ty, kteří s ruskou armádou neměli uzavřené kontrakty. Byli to muži z odlehlých částí Ruska: z regionů jako je třeba Irkutsk.

Je už jasné, koho se má týkat?

V první vlně budou povoláni řadoví vojáci a poddůstojníci do 35 let, ve druhé muži do 45 let a v poslední muži do 50 let. Vyšší důstojníci budou v prvních dvou vlnách povolávání od 35 do 60 let, třetí vlna se bude týkat mužů do 60 let. Mobilizace se má dotýkat všech oblastí Ruska.

Tuší mobilizovaní, jak bude vypadat výcvik a co je čeká?

Zatím ne, ministr obrany Sergej Šojgu řekl, že povoláni budou lidi, kteří mají základní vojenskou zkušenost. Mobilizaci se vyhnout studenti, vojáci základní služby a branci, tedy nově nastupující. Tím chtějí dokázat ruským občanům, že za ně budou bojovat lidi, kteří mají bojovou zkušenost například z Donbasu.

Zítra má proběhnout příprava, Šojgu zatím neřekl, jestli bude trvat týden nebo měsíc. Na ní se povolaní seznámí s výzbrojí a technikou. Mělo by to vypadat jako cvičení rezervistů. Když v době míru ruská armáda povolala na cvičení vojáky v záloze, tak dělali to stejné. Kde to bude, zatím nevíme.

Lidé se bavit nechtějí

Jak se podle vás daří Vladimiru Putinovi vysvětlovat Rusům, co se vlastně děje? Teď chce povolat 300 tisíc lidí, ale zároveň mluví o ztrátách čítajících šest tisíc vojáků.

Samozřejmě obyčejní Rusové věří nebo podléhají propagandě. Pro většinu z nich existuje jen státní televize a státní prokremelská média. Zajímavé je, že na začátku speciální vojenské operace, jak se konflikt na Ukrajině v Rusku musí označovat, Putina podporovalo 80 procent lidí. Ještě více lidí podporovalo i ruské angažmá na Ukrajině. V průběhu několika měsíců se dokonce zjistilo, že více než polovina Rusů by jeho rozhodnutí zaútočit na Kyjev znovu schválila.

Co s jeho popularitou udělá vyhlášení částečné mobilizace? Na to si musíme počkat, zatím je moc brzo. První reakce lidí, které jsme potkali na ulicích, nevíme, protože se s námi nechtěli bavit. V Rusku jsou přísné tresty nejen za dezerci. Samozřejmě platí stále to, že pokud nazvete speciální vojenskou operací válkou, hrozí vám i pět let vězení. Pokud budete o ruské armádě lhát, hrozí vám až patnáct let. Ruská společnost se bojí.