Průlomový verdikt ruského soudu. Poprvé uznal povolání muže do armády za nezákonné, říká právník

Ruský soud poprvé vyhověl žalobě mobilizovaného občana a uznal jeho povolání do armády za nezákonné, oznámil ve středu právník a ochránce lidských práv Pavel Čikov, od něhož tuto zprávu převzala média, včetně ruské redakce BBC. Průlomový verdikt vynesl soud v Gatčině, asi 50 kilometrů od Petrohradu na severozápadě Ruska. Moskva 22:43 30. listopadu 2022

„Soud dnes vyhověl žalobě mobilizovaného,“ napsal právník Čikov na Telegram. Třiadvacetiletý Pavel Mušumanskij dříve kvůli své náboženské víře místo povinné vojenské služby v armádě absolvoval alternativní civilní službu.

Po vyhlášení mobilizace však dostal povolávací rozkaz a rovnou jej poslali do vojenské jednotky - a to bez ohledu na námitky Mušumanského, který si stěžoval i na to, že jej odvedli bez jakéhokoliv lékařského vyšetření.

Muž se obrátil na soud, který ještě v říjnu předběžným opatřením pozastavil platnost rozhodnutí o mobilizaci až do vyřešení případu.

Bez ohledu na toto rozhodnutí soudu – a bez ohledu na informaci z vládního portálu, že se mobilizace nevztahuje na občany, kteří si odsloužili alternativní civilní službu – vojenská jednotka a vojenská správa nechtěly Mušumanského pustit domů. A to přesto, že podle zákona se rozhodnutí soudu mají plnit neprodleně pod hrozbou pokuty, napsal tehdy list Kommersant.