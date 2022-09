Muži ze Sibiře: Bojovat za co? Za Putina, poslance a jejich jachty? Dobrovolně se odebrat na jatka?

Server iROZHLAS.cz přináší příběhy tří mužů z jihovýchodní Sibiře. Za ruského prezidenta Vladimira Putina válčit nechtějí. Zvažují, zda a jak opustit ruské území. „Buď padnete na frontě, nebo shnijete v kriminále – jinou volbu nám neumožnili," říká jeden z nich. Irkutsk Praha 6:00 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plakát na petrohradské tramvajové zastávce. Nápis vedle ruského vojáka hlásá: „Sláva hrdinům Ruska!“ | Foto: Anton Vaganov | Zdroj: Reuters

Pochází ze sibiřské oblasti Irkutsk, je jim kolem třiceti let, ale do války za Vladimira Putina jít nechtějí. Redakce iROZHLAS.cz se telefonicky spojila se třemi muži: Igorem, Alexandrem a Josifem.

Kvůli částečné mobilizaci, kterou ve středu vyhlásil ruský prezident, zvažují, zda ze země utečou, jenže ne každý má tu možnost. Z důvodu bezpečnosti vystupují pod pseudonymy, redakce serveru iROZHLAS.cz jejich identity zná.

Igor

„Letenku už mám koupenou a během pár dnů z Ruska odcestuju,“ svěřuje se Igor serveru iROZHLAS.cz po telefonu. Dodává, že se v Rusku jen stěží shání dostatek „smluvních vojáků“.

„Proto také přišla tato mobilizace. My jsme se rozhodli, že je třeba ze země odjet, já se na něčem podobném podílet nehodlám.“

Oporou je mu nefunkční byrokratický aparát v Rusku. Igor se domnívá, že nebude těžké se branné povinnosti vyhnout. „Stačí například bydlet jinde než v místě stálého bydliště. Jistěže to může mít nějaké nepříznivé důsledky, ale pokud bojovat nechcete, tak vás nikdo nedonutí. Já sám jsem se rozhodl, že zemi opustím, a teď uvidíme, zda se vše zdaří,“ tvrdí Igor.

Říká o sobě, že není žádný pacifista, ale do války nepůjde. „Bojovat za stát, který mučí mé přátele ve věznicích, to pro mě postrádá jakýkoli smysl,“ vysvětluje.



Na dotaz, jak daleko je ochotný jít, aby se branné povinnosti vyhnul, odpovídá, že ze země odjede. „Sám pro sebe považuji za nejpřijatelnější ocitnout se na území jiného státu. To je pro mě v souvislosti s mobilizací ta nejlepší alternativa. Ba co víc, i kdybych byl do armády násilně zavlečen, nebyl bych ochoten bojovat na straně Ruska.“

Alexander

Pokládá si otázku, za co by měl bojovat. „Za Putina, za poslance a jejich jachty? Mám se dobrovolně odebrat na jatka? Když už situace zašla takhle daleko, nevidím jinou možnost než partyzánský odpor. Buď padnete na frontě, nebo shnijete v kriminále – jinou volbu nám neumožnili.“

O tom, že by si ublížil, aby se branné povinnosti vyhnul, zatím neuvažuje.

„Samozřejmě možnost v této situaci odjet ze země napadne každého, ale momentálně je málo pravděpodobné, že by se něco takového mohlo povést. Chci-li se nějak vyhnout mobilizaci, musel bych zřejmě opustit zaměstnání i stálé bydliště a přemýšlet, co dál – jaký užitek přinést celému protiválečnému hnutí?"

Josif

Vojenské služby je neschopen, ale říká, že si to ještě musí pořádně ověřit. Jít do války za Putina je pro něj nemyslitelné. Má ale strach ze všeobecné mobilizace.

„Je to příšerná představa. Jsem venkovan, i když teď jsem zrovna ve městě. V naší vesnici mobilizace běží plným tempem. Odvádějí do války otce od rodin, pracoviště připravují o zaměstnance – a to bude pro různé firmy velký problém,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz.

Co bude dělat, však netuší. Utéct ze země pro něj kvůli velké vzdálenosti od hranic není možné.

„Jsem 500, popřípadě 1000 kilometrů od hranic se zeměmi, které by mohly přicházet v úvahu. Navíc jsou na jízdenky a letenky obrovské fronty. Nezbývá tedy než se skrýt nebo se mobilizaci dobrovolně podvolit,“ podotýká.

