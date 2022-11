‚Jeden za všechny a všichni za jednoho.‘ Mobilizovaní Rusové se vzbouřili kvůli chybějícím výplatám

Je to měsíc a půl, co prezident Vladimir Putin vyhlásil v Rusku mobilizaci, oficiálně označovanou za částečnou. Provází ji ale stále řada excesů. Kromě špatných podmínek a chybějícího výcviku si někteří mobilizovaní stěžují i na to, že nedostávají slíbené výplaty od státu. V Uljanovsku v Povolží kvůli tomu v jednom z výcvikových center dokonce vypukla vzpoura.

