‚Ale co už, zastřílíme si.‘ Autobusy sváží první mobilizované Rusy do středisek vojenské správy

První mobilizované Rusy už odvezly autobusy do středisek vojenské správy předtím, než je armáda vyšle na výcvik a na frontu na Ukrajinu, uvedl portál Meduza. V Burjatsku na ruském Dálném východě obcházeli náboráři podle portálu byty už v noci na dnešek a rovnou z nich odváděli muže. Podle serveru Tajga.info odjížděli první mobilizovaní hromadně také z Jakutska. Částečnou mobilizaci ohlásil ve středu ruský prezident Vladimir Putin. Moskva 15:30 22. září 2022 Rusko podle středečního oznámení ministra obrany Sergeje Šojgua povolá do armády 300 000 rezervistů s vojenskou zkušeností. (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Mobilizované muže z Burjatska svážejí od rána autobusy do metropole Ulan-Ude, kde se nachází shromažďovací středisko vojenského komisariátu pro Burjatskou republiku. Před ním čekají ženy na své příbuzné, aby jim předaly například cigarety, popsala Meduza. Další už organizují sbírky cigaret nebo i teplých čepic přes skupiny na sociálních sítích.

„Je mi 45 let, sloužil jsem asi tak tisíc let zpátky. V žádných oblastech bojů jsem nebyl. Ale co už, zastřílíme si,“ sdělil Meduze v Ulan-Ude jeden z mobilizovaných mužů.

Dalšímu předvolanému, Sergejovi, je 49 let. I on říká, že v armádě sloužil před velmi dlouhou dobou. Tvrdí, že smrti se nebojí. „I když s manželkou jsem se rozloučil, i s dcerami,“ říká a nedokáže přitom zadržet slzy. „No nic, tak jedu na frontu,“ uzavírá.

Armáda mobilizované obyvatele Burjatska podle informací Meduzy pošle na výcvik do Čity nebo Blagoveščensku ve východní části Ruska. Odtud poputují na frontu. Rusko podle středečního oznámení ministra obrany Sergeje Šojgua povolá do armády 300 000 rezervistů s vojenskou zkušeností. Jak ale podotkl představitel lidskoprávní organizace Agora Pavel Čikov, Putinovo nařízení umožňuje mobilizovat v podstatě neomezený počet lidí.