Rusko je stále pro většinu světa mocnost. Saúdové balancují mezi Moskvou a USA, míní arabista

Ruský prezident Vladimir Putin upevňuje vztahy s blízkovýchodními zeměmi. I když se na zahraniční cesty vydává jen zřídka, tak včera navštívil Spojené arabské emiráty a Saúdskou Arábii a v obou zemích se mu dostalo vřelého přijetí a ujištění o dobrých vztazích. Ve čtvrtek Putin hostí v Moskvě íránského prezidenta Ebráhíma Raísího. „Pro Rusko a Saúdskou Arábii je hlavním spojujícím tématem ropa,“ říká pro Radiožurnál arabista Petr Pelikán. Rozhovor Rijád 19:33 7. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin na jednání ve Spojených arabských emirátech | Zdroj: Reuters

Vladimir Putin v Rijádu řekl, že původně čekal saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána v Moskvě, ale došlo prý ke změně plánů. Jaké mají obě země aktuálně vzájemné vztahy?

Pragmatické, protože Saúdská Arábie se sice vnímá dlouhodobě jako spojenec Spojených států, ale úplně to tak není. Saúdská Arábie chce být hlavně sama tím hegemonem a částečně také v oblasti Perského zálivu takto funguje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s arabistou Petrem Pelikánem

Spojenectví s USA ale neznamená, že by měla Saúdská Arábie se Spojenými státy cokoliv ideologicky nebo historicky společného. Pro Saúdskou Arábii a nejenom pro ni, pro všechny státy Perského zálivu, je Amerika dobrý sluha, ale zlý pán.

Rusko a Saúdská Arábie společně kontrolují pětinu veškeré denně produkované ropy. Jen pár dní před cestou Vladimira Putina na Blízký východ se kvůli neshodám odložila schůzka skupiny zemí vyvážejících ropu. Je právě tato otázka pro obě země to hlavní, co je spojuje?

Je to jedna z velmi důležitých otázek a pravděpodobně bude opravdu ta hlavní, protože jak pro Saúdskou Arábii, tak pro Rusko jsou příjmy z ropy klíčovými. Budou určitě koordinovat svoji politiku tak, aby zisků z ropy měly co nejvíce.

Putin navštívil Spojené arabské emiráty, setkal se s prezidentem. Zavítá i do Saúdské Arábie Číst článek

Když Vladimir Putin včera přiletěl do hlavního města Spojených arabských emirátů, tak ho tam vítali salvou z kanónu. Letadla na obloze vytvořila obraz v barvách ruské vlajky. Po schůzkách zaznívala slova o tom, že Vladimir Putin je drahým přítelem. Jak to interpretovat? Má to nějaký větší význam? Je Putinova cesta do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů opravdu významná?

Určitě je významná, protože Rusko je pořád velmoc a má co říct.

Naše stanovisko, že s Ruskem nepočítáme a odepisujeme ho, je velmi specifické ideologické, ale velká část světa to vidí trošku jinak. Myslím si, že si můžeme jenom přát, až přijede třeba Miloš Vystrčil nebo Markéta Pekarová Adamová (šéf Senátu a předsedkyně Sněmovny, pozn. red.) do Emirátů, aby tam naprogramovali drony tak, aby nedělaly ruskou vlajku, ale českou.

USA Saúdskou Arábii potřebují

Saúdská Arábie má dlouholeté vztahy se Spojenými státy americkými. Je vůbec největším příjemcem amerických zbraní. Mohlo by Putinovo vřelé přijetí v Rijádu tyto vztahy významnějším způsobem narušit?

Velmi o tom pochybuji, protože Spojené státy potřebují Saúdskou Arábii momentálně víc, než Saúdská Arábie potřebuje Spojené státy.

Ropa dál zdražuje, trh se bojí dění v Izraeli. Írán vyzývá muslimské státy k zastavení vývozu Číst článek

Saúdská Arábie je příjemcem, který ale za zbraně dost draze platí. Saúdská Arábie potřebuje Spojené státy zejména jako jakéhosi garanta proti případné válce s Íránem. Ale jinak Spojené státy Saúdskou Arábii spíše omezují. Jenže ona se zas tak moc omezovat nedá.

Když si vzpomeneme třeba na medializovaný případ kritika saúdského režimu, novináře Džamála Chášukdžího, tak tam Spojené státy celkem ochotně přivřely oči. A takto jsou nastavené vztahy mezi Saúdskou Arábií a Spojenými státy – jako strategické partnerství v oblasti bez ohledu na malé konkrétní případ případy.

Očekáváte tedy, že se dál Saúdská Arábie i po této návštěvě bude snažit balancovat udržování dobrých vztahů jak s Ruskem, tak Spojenými státy. Chápu to dobře?

Přesně tak bych to viděl. Saúdská Arábie se bude snažit dělat politiku do velké míry samostatnou tak, aby nepodléhala příliš vlivu ani ze Spojených států, ale aby se ani příliš nevázala na druhou stranu.