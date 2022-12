Siréna, zvuky střelby a ukrajinská hymna. U ruského konzulátu v Montrealu denně demonstrují lidé

Před ruským konzulátem v Montrealu se ozývá zvuk sirény a výstřely. Tohle není žádný reálný poplach ani skutečná střelba. Serge Sasseville stojí s přáteli před branou ruského konzulátu v Montrealu a zvuky pouští z reproduktoru | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas



Další fotografie (8) Žijí až za oceánem a při zprávách z Ukrajiny o zvěrstvech páchaných ruskou armádou cítili bezmoc. A tak se rozhodli, že aspoň budou představitelům Ruska každý den narušovat pohodlí tím, že i jim přinesou zvuky války až ke dveřím. Skupina přátel v kanadském Montrealu se takto už od března den co den schází u tamního konzulátu Ruské federace k pravidelnému polednímu rituálu, kvůli kterému došlo i k potyčkám. Montreal 12:03 16. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Před ruským konzulátem v Montrealu se ozývá zvuk sirény a výstřely. Tohle není žádný reálný poplach ani skutečná střelba. Serge Sasseville stojí s přáteli před branou ruského konzulátu v Montrealu a zvuky pouští z reproduktoru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Jana Kaliby z konference COP15 v kanadském Montrealu

Městský radní bydlí v domě přímo naproti, má ho vyzdobený osmi ukrajinskými vlajkami a tento polední rituál tu pořádá den co den už od 12. března, tedy víc než tři čtvrtě roku.

„Toho rána jsem se vzbudil a viděl ve zprávách, že na Ukrajině dopadly bomby na porodnici a zabily děti. V tu chvíli jsem si uvědomil, že vyvěsit ukrajinské vlajky nestačí. Taky jsem viděl záběry zkrvaveného dětského kočárku, proto sem chodím s kočárkem natřeným na červeno a v červeně zbarvených rukavicích. Symbolizuje to krev Ukrajinců. Střelbu a sirény, které tu Rusům pouštíme, to Ukrajinci poslouchají od 24. února neustále. V té nahrávce je i výkřik ruského vojáka, jaké je to na Ukrajině peklo, ať tam další nechodí. A k tomu hrajeme ukrajinskou hymnu,“ popisuje Sasseville pro Radiožurnál.

A protože Carole LeDezová je sopranistka, zní před ruským konzulátem i živý zpěv. „Ukrajinsky neumím, takže spoléhám na fonetický přepis textu. Nevím, co by tomu řekli Ukrajinci, ale snažím se, jak nejlíp umím,“ říká.

Co tomu říkají představitelé a zaměstnanci Ruské federace, kteří za plotem ruského konzulátu jak pracují, tak i bydlí? Dva z nich právě procházejí kolem nás, ale na žádost o rozhovor nereagují a zavírají za sebou dveře.

Ostnatý drát na plot

Manifestující skupinka oblečená do modro-žlutých ukrajinských barev vypráví, že kromě ignorování se už setkali i s agresivními reakcemi zaměstnanců konzulátu a došlo k několika potyčkám.

‚Přestaňte lhát.‘ Protestující proti podpoře Ukrajiny přerušila projev kanadské ministryně Číst článek

„Asi před měsícem jsem tu zaskakoval za Serge. Někdo z konzulátu vyšel ven, vzal mi ten reproduktor a zahodil ho. Odletěl asi 20 metrů, ale pořád hrál, a to ho rozzuřilo. Byl vysoký a řekl, že mám pět sekund na to, abych odsud vypadnul. V mém věku jsem radši šel stranou,“ popisuje jednadevadesátiletý režisér Claude Fournier, který polední sešlosti před ruským konzulátem dlouhodobě dokumentuje.

Společně sledujeme, jak dělníci na pozemku konzulátu zrovna rozbalují kotouč ostnatého drátu, který zevnitř připevňují k vysokému plotu. Další náznak toho, že zástupcům Ruské federace akce montrealských obyvatel nejsou příjemné.

„Mám to sem půl hodiny autem, bydlím až za Montrealem. Ale co se děje na Ukrajině, je strašné. A máme kamarády Ukrajince. Proto jsme se přidali a přicházíme sem každý den v poledne, aby Rusové věděli, že jsme proti tomu, co dělají na Ukrajině. Někdy si říkáme, že je to zbytečné. Ale čas od času vidíme, že to má odezvu,“ vypráví Marie-Joseph Raymondová o iniciativě skupiny přátel, ke které se občas přidávají i lidé z komunity montrealských Ukrajinců.

‚Sláva Ukrajině‘

Někdy se tu konají i větší akce, Montreal přijímá uprchlíky z Ukrajiny a zastupitelstvo města, kde zasedá právě také Serge Sasseville, ruskou agresi na Ukrajině i formálně odsoudilo.

Velvyslanec politý barvou se dopustil provokace. Rusové jsou tím známí, prohlásil Morawiecki Číst článek

„V naší zemi žije druhá největší ukrajinská diaspora na světě. Takže když o naší akci před ruským konzulátem poprvé napsala kanadská média, začaly mi chodit děkovné zprávy od Ukrajinců z celé Kanady. Navíc to sdíleli s krajany ve své vlasti, takže mi pak začali děkovat i lidi přímo z Ukrajiny, že prý je to povzbuzuje, aby dál bojovali. A to zase motivovalo mě, abych pokračoval v tom, co dělám,“ vysvětluje Serge Sasseville.

V každodenním protestním rituálu se zvuky války a zpěvem ukrajinské hymny chce Sasseville s přáteli u budovy ruského konzulátu pokračovat, dokud Rusko z Ukrajiny neodejde a válka neskončí.

„Sláva Ukrajině! Hrdinům sláva!!!“ ozývá se ulicí před ruským úřadem v Montrealu, než se všichni pro dnešek rozejdou.