Za nepovolenou demonstraci může deset lidí, uvedli ruští vyšetřovatelé. Pět z nich je ve vazbě

Za svolání nepovolené demonstrace do centra Moskvy, při níž bylo minulou sobotu zadrženo přes tisíc lidí, je odpovědno deset osob, z nichž pět je už ve vazbě. Ruským médiím to ve čtvrtek řekla mluvčí ruského Vyšetřovacího výboru, centrální ruské kriminální ústředny. Podle dřívějších zpráv jsou obviněni z provokování masových nepokojů, hrubého porušování veřejného pořádku a útoku na úřední osoby s trestní sazbou až 15 let vězení.

Moskva 14:59 1. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít