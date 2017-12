Satira na ingušské ženy nechápající náplň eskortní služby pobouřila Kavkazany, situaci uklidňovala policie

Uvedl to ve čtvrtek zpravodajský server Newsru.com. Omluva následovala poté, co televizi vyděsila hrozba útoku padesátky rozzlobených Kavkazanů na studio, kterému podle televize Dožď zabránil jen příjezd pohotovostní jednotky policie.

Pobouření v moskevské komunitě přistěhovalců z muslimského Ingušska vyvolala „scénka ze života“ eskortní agentury, ve které šéfka nadává pracovnici z Ingušska za to, že klienty, které měla „obsloužit“, odvedla do jídelny a že vůbec nechápe náplň své práce.

Kolovala fáma

Mezi Inguši prý kolovala fáma, že urážlivý výpad proti cti jejich žen prý sepsali odvěcí nepřátelé ze sousední křesťanské Osetie.

„Urazilo to nejen ingušské ženy, ale ženy všech národností, které by se mohly stát hrdinkami takové scénky. Nebyl to ale úmysl, došlo k chybě, za kterou se nám opakovaně omluvili,“ uvedl představitel ingušských úřadů v Moskvě Alichan Cečojev a vyzval své krajany ke smíru a k odpuštění chyb, omylů a neporozumění.

TNT je celostátní televize zaměřená na zábavu a mládež, patří mezi pětici nejoblíbenějších stanic.