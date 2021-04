Rusko musí do pondělní půlnoci opustit 20 českých diplomatů. Velvyslanec Pivoňka v Moskvě zůstane

Rusko vyhostí dvacet českých diplomatů. Radiožurnálu to potvrdil vicepremiér a ministr vnitra z ČSSD Jan Hamáček. Zemi mají podle něj opustit do pondělní půlnoci. V Moskvě zůstane velvyslanec Vítězslav Pivoňka, mezi vyhoštěnými je ale jeho zástupce Luboš Veselý. Hamáček uvedl, že vyhoštění je podle něj vysokou cenou, kterou je ale Česko ochotné zaplatit. Moskva 20:41 18. 4. 2021 (Aktualizováno: 21:35 18. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka | Foto: Mikhail Tereshchenko | Zdroj: Reuters/TASS

„Pan velvyslanec (Vítězslav) Pivoňka byl dnes předvolán na ruské ministerstvo zahraničních věcí, kde mu bylo oznámeno, že ruská strana vyhošťuje dvacet našich diplomatů. Bohužel dala termín pouze do půlnoci zítřejšího dne,“ přiblížil Hamáček Radiožurnálu v neděli večer.

„Už jsem kontaktoval ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničí bude žádat o přepravu vojenským speciálem. Věřím, že se to obejde bez problémů na ruské straně, protože bych uvítal, abychom to zvládli důstojně,“ dodal.

Vicepremiéra, který momentálně zastává i post ministra zahraničí, prý zaskočilo, že Rusko - v reakci na odvetou za sobotní vypovězení 18 pracovníků ruské ambasády v Praze kvůli kvůli explozi ve Vrběticích v roce 2014 - nepostupovalo recipročně

„My jsme nic neprovedli, ten problém mají Rusové, ale čekali jsme to. Otevřeně říkám, že je to hodně, že jsem očekával, že ruská strana zachová reciprocitu,“ pokračoval Hamáček.

„Respektujeme, že takto to chodí. Ta cena je vysoká, nicméně je to cena za rozbití dvou rezidentur SVR (Služba vnější rozvědky, pozn. red.) a GRU v Praze a myslím, že to jsme ochotni zaplatit.“

Podle je mezi zaměstnanci, kteří musí Rusko opustit, také zástupce českého velvyslance Pivoňky Luboš Veselý. „Pan velvyslanec (v Moskvě) zůstává, ale na seznamu je jeho zástupce. Čili nejvýše postavený vyhoštěný diplomat je naše dvojka.“

Ostré výroky Moskvy

Ruské ministerstvo zahraničí už dříve oznámilo, že kvůli reakci české vlády na informace o výbuchu ve Vrběticích přijme odvetná opatření. Krok české vlády je podle vyjádření Moskvy pokračováním řady protiruských akcí, které Česká republika podnikla v posledních letech.

„Je těžké nevidět za vypovězením pracovníků ruského velvyslanectví v Praze ‚americké stopy‘,“ uvádí ruské ministerstvo. „Ve své snaze vyhovět Spojeným státům vzhledem k nedávným americkým sankcím proti Rusku české úřady dokonce předčily své zámořské pány.“

Podle českých bezpečnostních složek za explozí muničního skladu ve Vrběticích, která si vyžádala dva životy, stála pravděpodobně ruská vojenská rozvědka GRU. Konkrétně se na útoku měla podílet dvojice ruských agentů, kterým Britové připisují vinu za pokus o vraždu dvojitého agenta Sergeje Skripala.