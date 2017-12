Odveta za Russia Today. Moskva navrhla zakázat vstup americkým novinářům do parlamentu

Ruský parlament zřejmě zakáže vstup všem americkým novinářům. Jde o reakci na opatření Kongresu Spojených států, který zrušil akreditace novinářům ruské státní televize Russia Today. Kongresmani televizní kanál podezřívají z ovlivňování veřejného mínění v době amerických prezidentských voleb a šíření proruské propagandy. Moskva 12:49 1. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Reuters

Dolní komora ruského parlamentu - Státní duma - by zákaz vstupu pro všechny novináře amerických médií měla projednat už příští týden a zákaz by měl platit od šestého prosince. Ruští senátoři Alexej Puškov a Andrej Klimov tento týden navrhli zakázat novinářům z médií, která byla označena jako zahraniční agenti, vstup do parlamentu a všech státních institucí nebo jim odebrat akreditaci ministerstva zahraničí. Bez té ale ti novináři, kteří nemají ruské občanství nebo povolení k pobytu, nemohou v Rusku žít ani pracovat, protože akreditace je spojená s dlouhodobým vízem.