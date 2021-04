Moskva vyhostí v odvetě deset amerických diplomatů. Zakáže i působení některých fondů a neziskovek

Rusko vyhostí deset amerických diplomatů a omezí působení těch zbývajících na svém území. Kromě toho dostalo zákaz vstupu do Ruska osm vysoce postavených amerických představitelů. Na jeho území nebudou moct působit ani americké fondy a neziskové organizace, které jsou kontrolované ministerstvem zahraničí a dalšími vládními úřady. Jedná se o odvetu za vyhoštění ruských diplomatů a nové protiruské sankce ze strany USA. Moskva 8:58 17. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko také zakázalo na svém území působit neziskovkám a fondům, které kontrolují americké úřady (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Dostali jsme seznam deseti diplomatů s žádostí, aby opustili Spojené státy. Na toto opatření odpovíme recipročně a požádáme deset amerických diplomatů v Rusku, aby opustili naši zemi,“ citovala agentura AFP ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova.

Šéf ruské diplomacie také uvedl, že si v Moskvě předvolali do Kremlu přímo amerického velvyslance. Tam podle něj od poradce prezidenta Jurije Ušakova dostal doporučení, že by měl odletět zpět do Washingtonu na konzultace.

Moskva v pátek také zakázala vstup na své území osmi současným i bývalým předním americkým činitelům. Je mezi nim šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christopher Wray, ředitelka tajných služeb (DNI) Avril Hainesová, ministr vnitřní bezpečnosti Alejandro Mayorkas, ministr spravedlnosti Merrick Garland, bezpečností poradce administrativy bývalého prezidenta Donalda Trumpa John Bolton či někdejší ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) James Woolsey.

Lavrov také zmínil další odvetná opatření, například zpřísnění restrikcí pro pohyb amerických diplomatů na ruském území.

Rusko svého ambasadora povolalo ze Spojených států už minulý měsíc. Z eskalace situace viní Moskva druhou stranu.

Ivana Milenkovičová

Odveta Washingtonu

Spojené státy už ve čtvrtek přijaly sérii kroků, jejichž cílem je potrestat Rusko za údajné vměšování do loňských prezidentských voleb v USA, za kybernetické útoky proti americkým vládním agenturám, agresivní vystupování vůči Ukrajině a další škodlivé jednání. Kromě vyhoštění deseti ruských diplomatů Washington oznámil i uvalení sankcí na skoro čtyři desítky jednotlivců a firem.

Kromě amerických diplomatů vyhostilo Rusko i pět polských. Varšava totiž krátce po Spojených státech označila za nežádoucí osoby na svém území tři ruské diplomaty.

„Všimli jsme si, jak rychle Varšava přistoupila na hru americké administrativy a požádala o odchod tři ruské diplomaty. V reakci na to vyhostíme pět polských diplomatů,“ uvedlo v prohlášení ruské ministerstvo zahraničí. Agentura DPA zpočátku informovala o třech vyhoštěných polských diplomatech.