Část Ruska sužují rekordní mrazy. V Barnaulu na Sibiři naměřili 49 stupňů pod nulou

S nebývalými mrazy se v těchto dnech potýkají na Urale a v některých částech ruské Sibiře. Místy tam padly i padesát nebo sto let staré rekordy. Situace se liší region od regionu. Například na Urale ve Sverdlovské oblasti, kde leží i Jekatěrinburg, mají místy od soboty až do středy panovat až čtyřicetistupňové mrazy. Od stálého zpravodaje Moskva 16:03 2. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S nebývalými mrazy se v těchto dnech potýkají na Urale a v některých částech ruské Sibiře (ilustrační foto) | Foto: Gavriil Grigorov | Zdroj: Reuters / TASS

V jiných koutech Ruska byly historicky naměřené i mnohem nižší teploty, ale pro tyto konkrétní oblasti jsou to už skutečně mimořádné mrazy.

Meteorologové i úřady mluví o abnormálních mrazech. Jejich první vlna udeřila už před koncem roku, kdy padly už zmíněné rekordy.

Třeba u Barnaulu v západní Sibiři naměřili i minus 49 stupňů Celsia. Nyní přišla druhá vlna mrazů, kterou navíc místy doprovází silné sněžení a nárazový vítr, někde i mlha.

V polovině ledna se podle meteorologů znovu oteplí. Zaprší i na horách Číst článek

Rusové mají až do 10. ledna dlouhé svátky, takže pro ně komplikace nejsou až tak rozsáhlé, jako kdyby byl běžný pracovní týden. I tak ale ministerstvo pro mimořádné situace varovalo, že můžou nastat problémy se zásobováním energiemi a elektřinou nebo také v dopravě.

Úřady varují, že kdo nemusí, neměl by vyjíždět autem, případně by se měl dobře připravit. V případě poruchy na cestě to totiž může být fatální.

Meteorologové avizovali, že letošní zima by - na rozdíl od té loňské - měla být o něco chladnější. Ta minulá byla totiž abnormálně teplá.

Loňský leden byl třeba v Moskvě vůbec nejteplejším v historii. Průměrná teplota tu byla o víc než devět stupňů vyšší, než je obvyklé. Letošní zima by ale podle meteorologů měla být spíš v duchu návratu k normě. Neměla by tak v průměru být nijak extrémní.