Reakce Moskvy na Muellerovu zprávu: Důrazně odmítáme, že jsme se vměšovali do voleb v USA

Moskva v pátek důrazně odmítla dlouho očekávanou zprávu amerického zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, která byla ve Spojených státech zveřejněna ve čtvrtek. Podle ruského ministerstva zahraničí dokument neobsahuje žádné důkazy o tom, že by se Rusko vměšovalo do voleb v USA. Mluvčí prezidenta Vladimira Putina ironicky poznamenal, že v Rusku by se utrácením peněz daňových poplatníků na takovou zprávu zabýval kontrolní úřad. Moskva 13:17 19. dubna 2019

„Zpráva potvrzuje, že neexistuje vůbec žádný argument týkající se údajného zasahování Ruska do amerických voleb,“ řekl novinářům podle ruských agentur ředitel odboru Severní Ameriky na ministerstvu zahraničí Georgij Borisenko.

„Není tam přítomen jediný důkaz. Autoři zprávy fakticky potvrdili to, že žádnou takovou zprávu nemají,“ dodal.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov k Muellerově zprávě podle agentury TASS posměšně poznamenal, že američtí daňoví poplatníci by se zcela oprávněně mohli zajímat o to, na co byly použity státní peníze, které se utrácely za práci vyšetřovatele Roberta Muellera.

„Je nám líto, že dokumenty takovéto kvality mají přímý dopad na vývoj rusko-amerických vztahů, které již beztak nejsou v nejlepším stavu,“ poznamenal Peskov.

Zprávu vyšetřovatele Muellera, který se věnoval vlivu Ruska na americké prezidentské volby v roce 2016, zveřejnilo ve čtvrtek ministerstvo spravedlnosti USA. Ministr William Barr k dokumentu uvedl, že Rusové se volby pokusili ovlivnit, nynější prezident Donald Trump s nimi ale v této věci nespolupracoval. Žádný důkaz podle Barra ani nepotvrzuje, že by Trump bránil spravedlnosti.