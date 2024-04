Studenti napsali u garáží v Rusku Smrt režimu. Vojenský soud je poslal na několik let do vězení

Ruský vojenský soud odsoudil žákyni desáté třídy, sedmnáctiletou Ljubov Lizunovovou ke 3,5 roku vězení. Devatenáctiletý Alexandr Sněžkov dostal šest let. Oba byli odsouzeni za nápis Smrt režimu, který namalovali na periferii sibiřského města Čita, uvedla ruská mutace serveru BBC s odvoláním na ochránce lidských práv, kteří proces sledovali. Moskva 7:49 26. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za nápis Smrt režimu si má ruská studentka odpykat 3,5 roku (ilustrační foto) | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Prokurátor požadoval pro Lizunovovou pět let a pro Sněžkova sedm let v trestanecké kolonii za to, že kromě zmíněného nápisu také informovali na sociálních sítích o „přímých protiválečných akcích“, zejména o podpalování vojenských správ.

Lizunovovou před dvěma týdny převedli z domácího vězení do vyšetřovací vazby, protože jednou přišla domů s dvouhodinovým zpožděním. Stala se tak první nezletilou školačkou, kterou zavřeli do vazební věznice kvůli protiválečným protestům.

Lizunovovou a Sněžkova zatkli agenti tajné služby FSB, nástupkyně sovětské tajné policie KGB, předloni v říjnu přímo v okamžiku, kdy u garáží na okraji Čity malovali nápis Smrt režimu.

Když se jich agenti ptali, kdo nápis namaloval, Sněžkov odpověděl, že neví - a vzhledem k tomu, že pokládal agenty za obyčejné kolemjdoucí, vyměnil si s nimi i pár nadávek, než vytáhli legitimace.

Dvojici obvinili ze spáchání hned tří trestných činů: vyzývání k terorismu a extremismu, jakož i vandalství motivovaném politickou záští. Sněžkova zavřeli do vazby ještě loni v lednu pod záminkou možného útěku z Ruska.

Podle portálu OVD-Info, který se specializuje na sledování policejních zákroků, více než 900 lidí v Rusku čelí trestnímu stíhání za protiválečné protesty. Loni ruské soudy vynesly sedmkrát více rozsudků na základě „protiválečných“ paragrafů než o rok dříve: 115 oproti 17.

