Rusko nás má za nepřítele. Ficovy tanečky v Moskvě to nezmění, říká bývalý šéf slovenské diplomacie

Po červencové návštěvě maďarského premiéra Viktora Orbána v Kremlu se do Moskvy vydal tentokrát slovenský předseda vlády Robert Fico. Jednat měli o dodávkách ruského plynu. Ukrajina totiž na přelomu roku plánuje ukončit tranzit plynu z Ruska přes své území. „Z pohledu slovenského občana je návštěva absolutně netransparentní. Fico má před sebou velké vysvětlování," řekl Českému rozhlasu Plus bývalý slovenský ministr zahraničí Miroslav Wlachovský. Rozhovor Praha/Bratislava 11:29 23. prosince 2024

Jak pohlížíte na návštěvu premiéra Fica v Moskvě?

Podle mě ta návštěva nic reálně nepřinese. O tom, že Ukrajinci přestanou dodávat plyn přes trubku, která vede přes jejich území, Slovensko vědělo minimálně od léta, takže to nejsou nové informace. Otázka je, proč se tam Robert Fico v této situaci vydal. Z pohledu slovenského občana je ta návštěva absolutně netransparentní.

Dozvěděli jsme se o ní díky tomu, že se prořekl srbský prezident Aleksandar Vučić. Nebyl o tom informován parlament. Na jednání s Putinem šel sám, neviděl jsem kolem něj žádné odborníky. To celé hovoří o tom, že je to politická návštěva, podle mě navíc ne velmi dobře připravená.

Ale chci tím říct, že on už na summitu lídrů EU věděl, že jede do Moskvy. Z mého pohledu byl tedy konflikt se Zelenským do značné míry zřejmě divadlo. Fico už v tu dobu věděl, že pojede do Moskvy a toto mu poslouží, aby vyvolal v občanech pocit, že to bylo nevyhnutelné a že brání slovenské zájmy.

Jestli se dovolíte, já bych se ještě zeptala na technické okolnosti cesty, protože vy znáte situaci v diplomacii. Podle slovenských médií všechny vládní letecké speciály zůstaly na Slovensku. Jaké jiné možnosti dopravy předsedy vlády se nabízejí?

Podle mě už jen přeprava soukromým letadlem nebo z nějaké jiné země. To si neumím úplně přesně vysvětlit. To je další moment návštěvy, který je maximálně zvláštní a divný. Když se za nic nestydím a myslím si, že dělám pro svou zemi to nejlepší, co mohu, tak proč to dělám takovým pokoutným způsobem? Fico má před sebou velké vysvětlování občanům i parlamentu.

Robert Fico je motivován domácími faktory a jednou z možností, proč se tam vydal, je, že chtěl být v Moskvě první. Naši koaliční představitelé se předbíhají, kdo tam bude první. V lednu se tam chystá poslanecká návštěva vedené Andrejem Dankem. Tak ho Fico jednoduše předběhl.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský v reakci na Ficovu cestu uvedl, že bylo prozíravé přerušit pravidelné mezivládní konzultace mezi Českem a Slovenskem. Co říkáte postoji české vlády?

Já mu v tomto směru rozumím. Bylo to silné gesto. Ale vzhledem k tomu, jakým způsobem dnes koná slovenský premiér a jak v podstatě zrazuje Ukrajinu, tak zrazuje i spojence, pro které je obrana Ukrajiny a nezávislosti klíčová. A mezi ně se Česko jednoznačně řadí.

EU pomáhá Ukrajině finančně i vojensky. Co z vašeho pohledu mohly znamenat Ficovi tříhodinové rozhovory pro Brusel?

Že si bude muset s představitelem slovenské vlády promluvit o tom, jak to vlastně myslí. Fico napsal ve svém facebookovém stanovisku, že jel standardizovat vztah s Ruskou federací.

Zaprvé: Slovenské vztahy s Ruskem jsou standardně špatné. Mimo jiné proto, že nás má Rusko nadále zařazeno mezi nepřátele, navzdory všem Ficovým tanečkům.

Zadruhé: Co chce standardizovat? Dělá to pravidelně, když se přidává k ruským pozicím na úrovni OSN, EU i NATO. A jakým způsobem chce standardizovat? To jsou všechny otázky, které člověku vyvstávají v hlavě.