Putin podepsal dekret o jarních odvodech do armády. Nově má nastoupit 147 tisíc branců

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos o jarních odvodech do armády. K vojenské službě má být od 1. dubna do 15. července povoláno 147 000 Rusů ve věku od 18 do 27 let. Na svém ruskojazyčném webu o tom ve čtvrtek informovala stanice BBC a zpravodajský server RBK. Moskva 22:18 30. března 2023

Agentura Reuters ale už dříve uvedla, že Moskva od loňského září považuje čtyři ukrajinské oblasti - Luhanskou, Doněckou, Chersonskou a Záporožskou - za své (ilustrační foto) | Foto: Yulia Morozova | Zdroj: Reuters

Loni na jaře prezident stanovil cíl povolat k vojenské službě 134 500 lidí, na podzim to bylo 120 000 lidí, píše web RBK, podle něhož se podzimní termín posunul kvůli částečné mobilizaci o měsíc a začal v listopadu.

V Rusku se branci k povinné vojenské službě trvající 12 měsíců povolávají dvakrát ročně - v jarním a podzimním termínu.

Státní duma, což je dolní komora ruského parlamentu, se tento měsíc začala zabývat návrhem zákona, který má od příštích let posunout odvodový věk branců z 18 až 27 let na 21 až 30 let.

Příslušný dokument předložil podle listu Kommersant šéf parlamentního výboru pro obranu Andrej Kartapolov.

Ten podle médií rovněž ujišťoval, že armáda brance nepošle na Ukrajinu, kterou Rusko loni v únoru vojensky napadlo, ani na Ruskem okupovaná ukrajinská území.

Branci nemohou být podle ruských zákonů nasazeni mimo Rusko. Agentura Reuters ale už dříve uvedla, že Moskva od loňského září považuje čtyři ukrajinské oblasti - Luhanskou, Doněckou, Chersonskou a Záporožskou - za své. Už dříve se je pokusila anektovat.

Ruské úřady popírají plány na novou mobilizaci kvůli invazi na Ukrajině, zatímco nabírá na obrátkách kampaň na nábor dobrovolníků a smluvních vojáků, píše BBC.

Britské ministerstvo obrany dnes na twitteru na základě zpráv z ruských médií uvedlo, že ruské úřady se zřejmě připravují na velkou náborovou kampaň, jejímž cílem je naverbovat dalších 400 tisíc vojáků.