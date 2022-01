Ministr Lavrov nevěří, že Západ ‚neposílí svou bezpečnost na úkor ostatních‘. Žádá závazné záruky

Rusko Západu nevěří a bude chtít, aby respektoval jeho „zákonné zájmy“. Od NATO také bude žádat právně závazné bezpečnostní záruky. V ruské státní televizi to v neděli řekl ministr zahraničí Sergej Lavrov. Zároveň sdělil, že Moskva v neděli odesílá členským zemím NATO a OBSE požadavek, aby vyjasnily, zda hodlají „splnit povinnost neposilovat svou bezpečnost na úkor bezpečnosti ostatních“. Moskva 15:04 30. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

„Zmoudřeli jsme. Říká se, že poučit se dá jen z vlastních chyb. Nyní víme, zač stojí slova Západu,“ řekl podle agentury TASS Lavrov. „Budeme žádat nejen ujištění, politické závazky ‚na papíře‘, ale i právně závazné záruky, které by zajistily bezpečnost na celém evropském kontinentu s plným a rovnoprávným zohledněním oprávněných zájmů Ruské federace,“ dodal.

Obavy z možné invaze na Ukrajinu, u jejíchž hranic má Rusko desetitisíce vojáků, v posledních týdnech vedly ke zvýšení napětí mezi Moskvou a Západem. USA a další země varovaly, že Rusko bude v případě napadení Ukrajiny čelit tvrdé reakci.

Kreml popírá, že by měl v úmyslu Ukrajinu vojensky napadnout. Požaduje na druhé straně od USA a NATO bezpečnostní záruky, a to včetně závazku, že se Ukrajina nestane členem Severoatlantické aliance. To ovšem Washington v odpovědi na písemné požadavky Moskvy odmítl.

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek uvedl, že USA a NATO v reakci na bezpečnostní požadavky Ruska nezohlednily zásadní obavy Moskvy. K těm podle něj patří nerozšiřování NATO, odmítnutí útočných zbraňových systémů v blízkosti ruských hranic a návrat vojenských kapacit a infrastruktury aliance v Evropě do stavu z roku 1997.

‚Zasíláme oficiální žádost‘

„Dnes prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí zasíláme oficiální žádost našim kolegům v zemích aliance a OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) s naléhavým požadavkem vyjasnit, jak hodlají splnit povinnost neposilovat svou bezpečnost na úkor bezpečnosti ostatních,“ řekl v neděli Lavrov v programu Prvního kanálu státní televize.

„Pokud (tuto povinnost splnit) nehodlají, pak chceme vysvětlení proč. To bude klíčová otázka při určování našich dalších návrhů, o kterých budeme informovat ruského prezidenta Vladimira Putina,“ řekl šéf ruské diplomacie.

Podle něj „je všem jasné“, že Ukrajina není na členství v Severoatlantické alianci připravená a k upevnění její bezpečnosti nijak nepřispěje. Lavrov rovněž zpochybnil obranný charakter NATO s poukazem na zásahy jeho sil v oblasti bývalé Jugoslávie, v Libyi a v Afghánistánu.