Ruský opoziční politiky Navalnyj leží v bezvědomí v nemocnici. Měl být otrávem jedem v čaji

„Předpokládáme, že Alexej byl otráven něčím, co mu bylo přimícháno do čaje. Bylo to jediné, co ráno měl,“ napsala mluvčí Kira Jarmišová na twitteru. Navalnému se udělalo zle během letu z Tomsku do Moskvy. Kvůli jeho zdravotnímu stavu ale letadlo nouzově přistálo v Omsku.

Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Navalnyj je jedním z nejsilnějších kritiků prezidenta Vladimira Putina. Červnové referendum o změnách ústavy, které Putinovi umožní kandidovat v dalších dvou volebních obdobích, nazval „převratem“ a „útokem na ústavu“, připomíná BBC News.