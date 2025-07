Rusko nebude poraženo na frontě, ale ekonomicky imploduje zevnitř, je přesvědčený režisér Marhoul

Rusové stále vnímají válku na Ukrajině jako bratrskou pomoc, nikoliv jako válečnou agresi, je přesvědčený scenárista, režisér a major v záloze Václav Marhoul. Považují za ni i zabíjení civilistů. „Rusové nerozlišují mezi civilistou, nebo vojákem. Pro ně jsou Ukrajinci bratrský národ, a ten zasluhuje, dobro, lásku a spasení. A potřebuje pomoc ve svém pomýlení. Smrt je jen obětí, která se klade na oltář dobra a lásky,“ říká pro Český rozhlas Plus. Osobnost Plus Praha 18:39 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Marhoul | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

To, že my tomu nerozumíme, vyplývá podle Marhoula z toho, že vnímáme lásku, pomoc, utrpení, hřích a vykoupení jinak než Rusové. Jejich prezident Vladimir Putin totiž smíchal dohromady ruský imperialismus a pravoslaví se sovětským dědictvím a nyní se tváří, že Moskva je zachráncem Evropy a křesťanské civilizace.

„Naše největší chyba, které se už po staletí dopouštíme, je, že na Rusko vztahujeme naše morální imperativy. Že si myslíme, že ti lidé jsou vlastně úplně stejní, že jejich kultura vychází ze shodných premis,“ poukazuje režisér a doplňuje:

„A naše druhá chyba je, že neustále odmítáme uvěřit tomu, že nám někdo může tak bezostyšně lhát.“

Stejně tak ale Evropané nedokážou pořádně pochopit Čínu a další asijské kultury, soudí scenárista.

Ruská mašinérie je přesto podle něj porazitelná. „Je to obrovská země a její ekonomika stojí na nerostném bohatství. Je to vlastně obrovský tanker, kterému když vypnete motor, tak stále jede,“ ilustruje. „Nakonec se ta loď zastaví. Ale popravdě řečeno, já myslím, že všechno skončí tím, že Rusko porazí samo sebe.“

Obrovské ekonomické problémy

Nejnověji se americký prezident Donald Trump rozhodl podpořit Ukrajinu v obraně proti Rusku. Marhoul ale nevěří, že to Trumpovi vydrží. Podle něj je pravděpodobnější, že se ruská ekonomika válkou vyčerpá.

„Tato válka je sama o sobě paralelou k Německu Adolfa Hitlera a k jeho ekonomice před druhou světovou válkou, kdy Německo velmi prudce zbrojilo. Díky tomu klesala nezaměstnanost a vzrostlo HDP. Rusku se stalo to samé,“ poukazuje režisér a pokračuje:

„Jenže to je za cenu stagnace, popřípadě stagflace. Je to ekonomický systém, který funguje po čtyři nebo pět let, ale potom vede k absolutní katastrofě. Dnes jde 40 procent ruského státního rozpočtu na válku a šest procent na zbrojení, to jsou zničující čísla.“

Takzvané velké sankce podle něj teprve začínají na Rusko dopadat. „To jsou ty, které znemožňují Rusku půjčovat si na mezinárodním finančním trhu. Technologie sice pořád drží, ale nejsou náhradní díly. Ruská letecká flotila pomalu odchází. Rusko se dostalo do neuvěřitelně obrovských ekonomických problémů,“ vypočítává.

„Pokud Ukrajina vydrží s naší pomocí bojovat ještě dva tři roky, a doufejme, že to zvládneme i bez pomoci Spojených států, tak si troufnu říct, že Rusko nakonec imploduje,“ odhaduje Marhoul a dodává:

„To znamená, že nebude poraženo na frontě. To je nemožné, Ukrajina nemůže zvítězit. Ale Rusko imploduje ekonomicky zevnitř. Což neznamená, že to dopadne dobře.“

Proč je pro Rusko problém, že nemá pořádný přístup k moři? Proč si příslušníci ruské armády navzájem lžou? Šly by členské státy NATO do války proti Rusku, kdyby Vladimir Putin napadl třeba pobaltské země? Poslechněte si celou Osobnost Plus.