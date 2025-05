Rusko nemá na sochu nárok, napsal o pomníku Koněva Lipavský. ‚Jste zrádce,‘ reaguje Moskva

Těžká technika, rakety Jars i prezident Si. ‚Návrat k velkým přehlídkám,‘ hodnotí oslavy v Moskvě Bříza

„Volodymyr Zelenskyj mistrně nechává míč na straně Ruska. To je přesně to, co potřebuje, aby se Donald Trump naštval,“ myslí si Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky.