‚Rusko nemůže rozhodovat o svobodě Ukrajiny.‘ V Den nezávislosti jí Carney slíbil pomoc za víc než miliardu
Kanadský premiér Mark Carney nevyloučil možnost, že by se kanadští vojáci zapojili do bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Řekl to podle agentury Reuters při nedělní návštěvě Kyjeva, kde se zúčastnil oslav ukrajinského Dne nezávislosti. Kromě něho přijel do ukrajinské metropole také americký zmocněnec pro Ukrajinu Keith Kellogg, kterému ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury AP udělil ukrajinský Řád za zásluhy 1. stupně.
„Není na Rusku, aby rozhodovalo o tom, jak zajistit suverenitu, nezávislost a svobodu Ukrajiny v budoucnosti. To přísluší Ukrajině a jejím spojencům,“ řekl podle agentury AFP Carney.
Premiér v neděli také uvedl, že Kanada poskytne příští měsíc Kyjevu vojenskou pomoc, která bude přesahovat jednu miliardu kanadských dolarů (15 miliard korun).
Kanadský předseda vlády mimo jiné vyzval k příměří mezi Kyjevem a Moskvou, které je podle něho zásadní, aby se zabránilo dalšímu zabíjení, píše agentura AFP. To je odlišné od snah amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po summitu na Aljašce, kde se minulý týden sešel se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, usiluje rovnou o mírovou dohodu.
O bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu jednali také ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková a Kellogg. Ukrajina potřebuje nejen vojenskou pomoc, ale i politickou a ekonomickou stabilitu, napsala na telegramu předsedkyně vlády.
Blahopřání Ukrajině
Kanada patří ke členům takzvané koalici ochotných, což je neformální skupina států, které aktivně podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Aktuálně má 31 zemí, včetně Česka.
Postoj západních spojenců v neděli kritizoval v ruské státní televizi ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, podle kterého jsou právě oni překážkou pro dalšímu vyjednávání o míru, uvedla AFP.
Ukrajina si jako Den nezávislosti připomíná 24. srpen 1991, kdy Nejvyšší sovět Ukrajiny (parlament) vyhlásil státní nezávislost na Sovětském svazu a oficiální název země se změnil na Ukrajinskou republiku. V prosinci téhož roku akt vyhlášení nezávislosti obyvatelé v referendu potvrdili více než 90 procenty hlasů.
Zelenskyj v neděli na síti X uveřejnil Trumpův dopis, ve kterém šéf Bílého domu blahopřeje Ukrajincům k nedělnímu svátku. Blahopřání dorazila mimo jiné od představitelů Francie, Německa, Moldavska, Lotyšska, Rumunska, Chorvatska a také Česka.
„Ukrajina dnes slaví 34 let nezávislosti a svobody. Přejeme jí sílu, výdrž, naději a vítězství. Vaše odvaha a odhodlání bránit se ruské agresi inspiruje celý demokratický svět,“ napsal na sociální síti X český ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje ve sněmovních volbách za Spolu).