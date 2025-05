Rusko nepřistoupilo na příměří. Zelenskyj přesto pojede do Istanbulu, aby ukázal ochotu, věří Stulík

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl, aby se ve čtvrtek konala v Istanbulu přímá jednání s Ukrajinou, a to bez předběžných podmínek. „První krok k míru je vždy příměří,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus David Stulík, zvláštní zmocněnec české diplomacie pro východní partnerství. Na příměří ale Rusko nepřistoupilo, ačkoliv v útocích na Ukrajinu polevilo. „Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zřejmě do Istanbulu i tak pojede,“ dodává. Rozhovor Kyjev 16:53 12. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Tusk, Volodymyr Zelenskyj, Kier Starmer, Emmanuel Macrom, Olena Zelenská a Friedrich Merz v Kyjevě | Foto: Stefan Rousseau | Zdroj: Reuters

Vladimir Putin podle ukrajinských médií v podstatě odmítl tlak Kyjeva, Evropské unie i Spojených států na klid zbraní. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu jednal s vrcholnými představiteli Francie, Británie, Německa a Polska a po telefonu také s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Požadovali od Ruska úplné příměří už od pondělí, ovšem Rusko jen v pondělí zaútočilo na Ukrajinu 108 drony. Raketové útoky ale nebyly zaznamenány. Pane Stulíku, je tohle příměří?

Samozřejmě to příměří není. Rusko neoznámilo, že by na příměří přistoupilo, a zaútočilo drony i na civilní cíle. Tohle není příměří.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 David Stulík hodnotí návrh ruského prezidenta Vladimira Putina na jednání s Ukrajinou

Na základě předchozích zkušeností si myslím, že podle toho, jak Rusko zareagovalo na návrhy Ukrajiny i západní koalice, na žádné návrhy nepřistupuje.

Nyní by měly následovat další kroky západní koalice a lídrů evropských zemí. A to znamená zesílení tlaku na Rusko za to, že na návrhy nepřistoupilo. Tento tlak bude mít pravděpodobně podobu dalších sankcí.

Britský ministr zahraničních věcí svolává na úterý do Londýna schůzku svých kolegů z velkých evropských států. Nejspíš se tam bude mluvit i o tom, jak teď zvýšit sankční tlak na Rusko za to, že nepřistoupilo na zmíněné příměří.

A jaké sankce by to mohly být? Mířily by na ruský bankovní sektor, nebo na energetický sektor?

Přesně tak, nejvíc se mluví o těchto dvou oblastech. Ale musíme pamatovat i na to, že v současné době připravuje Evropská unie sedmnáctý balíček sankcí, který by měl být také přijat v nejbližší době. A v něm je možné dát třeba na sankční seznam Unie další plavidla stínové flotily, kterou Rusko obchází sankce na export své ropy.

Také je možné zvyšovat tlak v bankovní sféře, protože ne všechny ruské banky jsou vyloučeny ze systému SWIFT.

Myslíte si, že se k tomuto evropskému návrhu sankcí připojí i Spojené státy?

Na základě sobotního rozhovoru západních lídrů, kam se online připojil i český premiér a další představitelé evropských zemí, byla dohoda taková, že když Rusko nepřistoupí na příměří, tak mají být zavedeny další sankce.

Pod tímto prohlášením jsou i Spojené státy. Takže předpokládáme, že dostojí svému slovu a k sankcím se přidají.

Putin nabourává plány Západu

Jak se podle vás postaví evropské země k tomu, že Rusko nevyslyšelo první podmínku jednání, a přitom Vladimir Putin navrhl na čtvrtek schůzku v Istanbulu?

Putin se snaží převzít iniciativu a nabourat plán, který představila Ukrajina společně se západními zeměmi. Snaží se jim vnutit vlastní postup.

‚Čekáme jasnou ruskou odpověď.‘ Putin zatím nereagoval na výzvu Kyjeva k příměří Číst článek

Dobré je, že Ukrajina opravdu ukazuje, že jí jde o mír a že je ochotná pro to udělat maximum. To ukazuje i prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který řekl, že do Istanbulu odjede. Teď budeme čekat, jestli se tam objeví i ruský prezident Putin.

Nic to ale nemění na tom, že platí původní plán západních zemí a Ukrajiny.

Ukrajinci to vnímají tak, že je tohle jednání víceméně nebude nic stát. Jsou skeptičtí k tomu, co říká Rusko. My také. Jenom se zase ukáže, že Rusko se snaží získat čas a snaží se vymýšlet vlastní podmínky, proč nepřistoupit k příměří.

První krok k míru je ale vždy příměří. Už z toho bude patrné, že na něj Rusko nepřistoupí, bude patrné, že mu o mír nejde a jde mu pouze o pokračování své agresivní a nelegální války proti Ukrajině.

Podpora Zelenského je jednoznačná

Ještě ale není úplně jasné, zda prezident Zelenskyj do Istanbulu pojede. Neskrývají v sobě dvoustranná jednání Ruska a Ukrajiny zásadní nebezpečí?

Myslím, že ne. Prezident Zelenskyj se může opřít o svou silnou pozici v ukrajinské společnosti, ta podpora je jednoznačná.

Zelenskyj přijede do Turecka na jednání s Putinem osobně. Od pondělka stále očekává příměří Číst článek

Ano, Ukrajinci chtějí mír, ale ne za každou cenu. Ne za cenu podmínek, které by znamenaly jejich kapitulaci. V tom případě má prezident Zelenskyj za sebou i onu koalici ochotných, která ho podporuje.

Na prvních jednáních samozřejmě nedojde k zásadním posunům ani k podepisování dokumentů. A pro Rusko má tohle setkání velmi důležitou propagandistickou roli.

Už na jaře 2022 navrhlo Rusko v Istanbulu Ukrajině de facto kapitulaci, což by znamenalo omezení ukrajinské armády a zákaz vstupu do NATO. To jsou červené linie, na které Ukrajina nepřistoupí.

Kyjev zase ukáže světu, že je ochotný jednat i s Ruskem, ačkoliv ruské návrhy nejsou zrovna konstruktivní. Tohle ukrajinskou stranu nic stát nebude. Prezident Zelenskyj podle posledních náznaků do Istanbulu pojede, i kdyby neplatilo příměří, jen proto, aby ukázal, že Ukrajině jde opravdu o mír.