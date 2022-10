Rusko se musí podílet na vyšetřování poškození Nord Streamu. Dánsko odmítá spolupracovat, tvrdí Kreml

Rusko nemůže být vyloučeno z mezinárodního vyšetřování nedávných poškození plynovodních potrubí Nord Stream 1 a Nord Stream 2, uvedla ve čtvrtek podle agentury TASS mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. Kritizovala také, že Dánsko údajně odmítá na osvětlení incidentů s Ruskem spolupracovat. Moskva 15:35 6. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle představitelů zemí Evropské unie stojí za poškozením plynovodů úmyslné útoky (ilustrační foto) | Foto: Hannibal Hanschke | Zdroj: Reuters/File Photo

Problémy s úniky plynu z plynovodních potrubí, která vedou z Ruska do Německa po dně Baltského moře, hlásily minulý týden dánské a švédské úřady. O víkendu pak Dánsko oznámilo, že únik se patrně zastavil. Německo v sobotu uvedlo, že chce úniky z potrubí vyšetřit společně s Dánskem a Švédskem.

Podle představitelů zemí Evropské unie stojí za poškozením plynovodů úmyslné útoky. Představitelka ruského ministerstva zahraničí Zacharovová ve čtvrtek zdůraznila, že Rusko se bude domáhat podílu na vyšetření diverzních akcích na plynovodních potrubích.

Ve středu si místopředseda ruské vlády Alexandr Novak stěžoval, že Dánsko nereaguje v tomto ohledu na ruské žádosti. „Pokud není majiteli (plynovodního potrubí) dovoleno podílet se na vyšetřování, znamená to, že je co skrývat,“ sdělila ve čtvrtek Zacharovová v narážce na to, že většinovým vlastníkem plynovodů je ruská státní firma Gazprom.

Za absurdní ve čtvrtek také mluvčí ruské diplomacie označila obvinění, že za poškozením potrubí stojí přímo Rusko.