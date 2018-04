Studená válka je zpět, řekl šéf ruské rozvědky. Moskva chce, ať Novičok prošetří nezávislá organizace

Otrava bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala v Británii byla provokací amerických a britských tajných služeb. Ve středu to prohlásil šéf ruské zahraniční rozvědky Sergej Naryškin. Chování Washingtonu vůči Moskvě podle něj znamená, že je možné začít hovořit o návratu období studené války. Moskva 10:53 4. 4. 2018 (Aktualizováno: 11:01 4. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf ruské zahraniční rozvědky Sergej Naryškin | Foto: Sergei Karpukhin | Zdroj: Reuters

„Dokonce i v kauze Skripala, což je bizarní provokace neuměle vymyšlená americkými a britskými bezpečnostními službami, některé evropské vlády nenásledují slepě Londýn a Washington, ale místo toho chtějí důkladné objasnění toho, co se stalo,“ prohlásil ředitel Služby vnější rozvědky (SVR).

Naryškin v souvislosti s kauzou rovněž hovořil o možném návratu dob studené války. „Washington se upnul na boj proti neexistující takzvané ruské hrozbě. To dosáhlo takových rozměrů a nabylo takových absurdních rysů, že je možné hovořit o návratu temných dob studené války,“ řekl podle agentury Reuters Naryškin na bezpečnostní konferenci v Moskvě.

Skripal byl se svou dcerou napaden 4. března v jihoanglickém městě Salisbury. Britští experti tvrdí, že útok byl spáchán nervově paralytickou látkou Novičok vyvinutou Ruskem, respektive Sovětským svazem. Britská vláda je přesvědčena, že za akci je s největší pravděpodobností zodpovědné Rusko, což ale Kreml důrazně odmítá.

Aféra vedla k rozsáhlému diplomatickému konfliktu mezi Ruskem a západními zeměmi včetně Česka; obě strany si vzájemně vypověděly desítky diplomatů.

Zasedne rada

Otravou bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery ve Spojeném království se ve středu bude zabývat výkonná rada Organizace pro zákaz chemických zbraní. Požádala o to Moskva, která dál popírá obvinění Londýna, že za útokem stojí Rusko. Případ vyvolal další diplomatickou roztržku mezi Ruskem a západními státy.

„Výkonná rada Organizace pro zákaz chemických zbraní by situaci měla podrobně prozkoumat. My jsme předložili 20 otázek k diskusi a doufám, že při ní se konečně podaří objasnit, co se stalo. Samozřejmě že máme zájem o plnohodnotné vyšetřování, na němž se chceme podílet a chceme mít přístup ke všem relevantním důkazům, protože se to týká občana Ruské federace,“ vyjádřil se k tomu přímo ruský prezident Vladimir Putin.

Putin také zopakoval, že Novičok, který byl při útoku proti Skripalovým použit, dokáže vyrobit asi 20 států.

Rada Organizace pro zákaz chemických zbraní má 41 členů, včetně Ruska a Británie. Jakékoli rozhodnutí musí schválit dvoutřetinová většina, což podle agentury Reuters nebývá jednoduché. Organizace navíc nemůže nikoho obvinit.

Podle BBC může pouze požádat Kreml o přístup do ruských chemických zařízení, kde by experti prověřili, jestli Moskva všechny své chemické zbraně opravdu zlikvidovala. Britské ministerstvo zahraničí ruskou žádost o svolání Rady považuje za zastírací taktiku a zdůrazňuje, že oběť chemického útoku nemá povinnost spolupracovat na vyšetřování s pravděpodobným pachatelem. Rusko se přitom chce na vyšetřování podílet, jinak prý nepřijme výsledky, ke kterým experti organizace dojdou.