Na volební lístky budeme psát protiválečné vzkazy, říká opoziční novinář o Putinových volbách

O výsledcích voleb v Rusku je podle opozičního novináře Romana Anina rozhodnuto. I přesto je podle něj důležité nenechat volební lístek propadnout. „Je důležité ukázat aspoň Putinovi samotnému, jak na tom skutečně je," říká v rozhovoru. Veřejná podpora pro válku na Ukrajině podle něj klesá. Míní, že ruské vedení by Evropa neměla vnímat jako politický režim, ale spíše jako zločinecký gang. Rozhovor Praha 7:00 16. března 2024

Mezi 15. a 17. březnem probíhají v Rusku volby, které ale nejsou ani férové, ani demokratické. Podle amerického Bloombergu je možné, že Putin chystá restrukturalizaci kabinetu. Koho by mohl vyměnit a proč si myslíte, že tento krok plánuje?

Oni zmínili rovnou několik osobností. Nejdřív mluvili o Dimitrji Patruševovi, synu Nikolaje Patruševa. Patří mezi velmi blízké lidi Vladimira Putina a řadí se k nejmocnějším lidem v Rusku. Je také zodpovědný za válku na Ukrajině a celkově se podílí na rozhodování ve válce. Je to bývalý generál KGB a slyšel jsem z různých zdrojů, že Dmitrij Patrušev je považován za jednoho z Putinových nástupců.

Roman Anin Roman Anin (35) je bývalý reportér ruského opozičního média Novaya Gazeta. Tam se rozhodl zůstat i po vraždách pěti kolegů. V roce 2020 Anin založil opoziční médium iSTORIES, kde působí jako šéfredaktor. Během kariéry odhalil a popsal mnoho případů korupce, a to i na nejvyšších místech ruské politiky. Je také jedním z autorů investigace Panama Papers. V minulosti spolupracoval s mezinárodními médii, jako je Reuters, The Guardian a BBC.

Upřímně ale sám nevím, jestli je Putin ochotný z něj udělat premiéra. V Rusku totiž, a zejména v Putinově politice, je téměř nemožné cokoliv předpovídat. Navíc Putinův styl je vždycky založený na tom, že dělá rozhodnutí, která kontradikují jakékoliv predikce.

Zrovna teď je Patrušev ministrem zemědělství a jako investigativní novinář určitě vím, že Patrušev je velmi neprofesionální a zkorumpovaný. Například když pracoval jako šéf Ruské zemědělské banky, stále v bance chyběly peníze, půjčky se schvalovaly falešným firmám, které nakonec zmizely. Patrušev se nikdy k ničemu nepřiznal, nikdy nepřevzal zodpovědnost za to, co se stalo.

Na vysoké pozice se dostává pouze díky otci a díky režimu podobnému KGB, který v Rusku stále přetrvává.

Další postava, kterou zmiňovali, je Trutněv. Trutněv je Putinovi také velmi blízký. V mé investigativní práci jsem zjistil, že je také velmi zajímavou osobou, protože je mixem zkorumpovaného úředníka a členem organizovaného zločinu. Měl velmi zajímavé spojení s organizovaným zločinem skrze asociaci sportu karate, kde, jak se domnívám, je buď šéfem asociace, nebo jiným velmi důležitým členem.

Ale upřímně si nemyslím, že by na tom záležela budoucnost země. Všechna důležitá rozhodnutí, jako jestli pokračovat ve válce, jak upravovat daně nebo jak řídit vztahy se Západem, totiž činí Putin.

Můžete vyměnit tisíc lidí, ale dokud bude celá země závislá na rozhodnutí jediného člověka, válečného zločince, kterému nezáleží na životech svých občanů, natož na životech Ukrajinců nebo jakýchkoliv jiných lidí, tak se nic nezmění.

The FSB has raided Roman Anin's apartment in Moscow. Anin is Russia's finest investigative journalists & one of the best journalists in the world. He has led numerous groundbreaking investigations into organized crime and corruption in Russia. https://t.co/klWDGmMpah — Anders Åslund (@anders_aslund) April 9, 2021

Jste ruský občan žijící v zahraničí, jaké možnosti máte? Plánujete volit? A pokud ano, proč?

Můžeme volit na ambasádách, tedy původně nám chtěli zakázat volit, ale nakonec se rozhodli to neudělat. Pravděpodobně volit budu.

Moji přátelé budou také volit na ambasádách. Když však říkám volit, tak to neznamená, že si vyberou určitého kandidáta, protože na hlasovacích lístkách nejsou žádní kandidáti. Ale myslím, že většina mých kamarádů hlasovací lístky buď nějak poničí, nebo na ně napíšou nějaké protiválečné vzkazy.

Věřím, že volit je důležité kvůli jednomu důvodu, a to, že pokud nebudete volit, mohou váš hlas použít a vy o tom ani nebudete vědět. Jenom použijí váš hlasovací lístek a dají tam, cokoliv budou chtít, a řeknou, že to byl váš hlas. To jsme viděli mnohokrát v předchozích volbách. Lidé říkali „my jsme ani nešli do volební místnosti“, ale pak si uvědomili, že úředníci ve volebních komisích zfalšovali jejich podpis k tomu, aby volili Putina namísto někoho jiného.

Status zahraničního agenta Od roku 2017 označují ruské úřady média a jednotlivé novináře jako zahraniční agenty.

Tento termín, který má z dob Sovětského svazu hanlivý podtext, nutí označené subjekty uvádět následující sdělení na internetových stránkách i u všech dalších veřejných výstupů: „Tato zpráva (materiál) byla vytvořena (nebo) šířena zahraničním masovým sdělovacím prostředkem, který vykonává funkci zahraničního agenta, a (nebo) ruskou právnickou osobou, která vykonává funkci zahraničního agenta.“

Pro „zahraniční agenty“ platí i řada dalších povinností jako například to, že každé čtvrtletí musí předkládat vyúčtování a podléhají mnohem častější a detailnější kontrole úřadů než ostatní.

Abychom se tomuto vyhnuli, já i moji přátelé se budeme snažit k volbám přijít a ujistit se, že naše volební lístky nebyly zneužity k Putinově podpoře. Všichni sice víme, jak volby dopadnou, stát může říct, že Putin ve volbách dostal 85 procent, ale je důležité ukázat aspoň Putinovi samotnému, jak na tom skutečně je. Tohle by měl být ten hlavní cíl, ukázat mu, kolik lidí ho doopravdy podporuje.

K tomu, abyste mohl volit, musíte jít na ruskou ambasádu. Neznepokojuje vás, že by se vám, jakožto člověku, kterého ruský režim označil za zahraničního agenta a nepřítele státu, mohlo něco stát? Prozrazujete tím, kde jste a kdo jste.

Ano, kdykoliv já nebo jakýkoliv můj kolega jdeme na ambasádu, je to docela stresující kvůli důvodům, které jste zmínila. Bohužel tu není moc, co bychom mohli udělat, protože všichni jsme občané určité země a jsme tak trochu zaseklí v byrokratickém právním rámci.

Jediným způsobem, jak existovat, je jednat s ambasádou. Například pokud vyprší platnost vašeho pasu a musíte si zařídit nový, abyste v Česku mohl dostat pracovní povolení. Nikdo vám pracovní povolení bez pasu nedá, a to znamená, že musíte jít na ambasádu. Takže jsou tu určitá rizika, ale nechci je přehánět, nechci být moc paranoidní, neustále se bát, že by mi mohli něco udělat.

Jsou tu lidé, kteří jsou v mnohem větším ohrožení než my. Hlavně třeba Ukrajinci. Takže my bychom se aspoň neměli bát jít na ruskou ambasádu, ukázat jim, že se jich nebojíme.

Myslíte, že volby mají nějaký význam a pokud mají, jaký? Jak už jste řekl, všichni víme, jak dopadnou.

Víte, i v takových autoritářských zemích, jako je Rusko, mají volby symbolický význam, i pro Putina. Když se podíváte, Putin investuje hodně energie a snahy do své, můžete tomu říkat, volební kampaně.

Samozřejmě to není opravdová volební kampaň, ale stejně, cestoval po celé zemi, mluvil s lidmi v nejrůznějších krajích a stále je to pro něj symbolicky významné. A víme, jaký bude konečný výsledek, ale pokud poškodíte symbol, můžete ho oslabit.

As voting begins in Russia (for an election with no genuine rival to Putin & his victory already clear) there’s been a few cases of people pouring ink in the ballot box in protest



In one, a criminal case has been opened for ‘obstructing election rights’ & the woman detained https://t.co/6Sj8hyKA8d — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) March 15, 2024

Měl by to být cíl celého civilizovaného světa, ukončit Putinův režim, protože je to hrozba nejen pro Ukrajinu, ale i pro ostatní země. Cokoliv by Putinovi mohlo poškodit tuto symbolickou událost, ať by to byl špatný výsledek, špatné zprávy z první linie nebo cokoliv jiného, je to dobré, protože ho to v nějakém smyslu oslabí.

Co v tuto chvíli víme o veřejné podpoře války v Rusku? Ovlivnilo ji nějak to, že Rusko získalo nějaká území na východě Ukrajiny?

Jsou tu různé průzkumy veřejného mínění, různé výsledky, různé názory mezi sociology. Odpovím dle toho, co víme z průzkumů veřejného mínění a zároveň našich vlastních postřehů.

V Rusku hodně cestujeme, jezdíme do různých oblastí, děláme reportáže v odlehlých vesnicích a městech a snažíme se ukázat zbytku světa, jak doopravdy obyčejní Rusové žijí.

Podle mého názoru je tu zhruba 15–20 procent lidí, kteří naprosto podporují válku. Jsou to lidé, kteří si myslí, že Ukrajina by měla být zničena, že bychom měli dobýt Kyjev a zabít všechny Ukrajince.

Na druhou stranu tu stojí 15–20 procent, řekl bych spíše dvacet procent lidí, kteří jsou proti válce. Jsou to lidé jako já, zejména mladí lidé, studenti, kteří jsou hlavně z velkých měst, jako je Moskva, Petrohrad, Novosibirsk a Jekatěrinburg.

Jsou silně proti válce, jsou šokováni, ale bohužel nemohou nic udělat, protože režim je mnohem silnější než oni. Režim je připraven odpůrce války zabít, má tanky a v současné době jakýkoliv protest v Rusku znamená, že v nejlepším případě skončíte ve vězení na sedm až dvacet let.

Mezi těmito dvěma skupinami, těmito extrémy, je většina Rusů, která je apatická. Jsou to lidé, kterým je to ve své podstatě jedno. Nezajímají se o politiku, na válku se dívají jako na špatnou, ale berou jí trochu jako počasí... Někdy prší, někdy není hezky, ale nic s tím nemůžou udělat.

Jsou takovou výslednicí neoficiální dohody, kterou měl Putin s Rusy po desetiletí. Dohoda spočívala v tom, že lidé nebudou zasahovat do politiky, ale vydělají víc peněz, budou vyšší důchody. Mohli byste říct, že v posledních letech Putin tuhle dohodu zničil, protože Rusko se stává chudším a celkově válka není dobrou zprávou.

Tito lidé ale zůstali apatičtí a nechtějí jednat. Nemyslím tím jenom jít do ulic, ale i pochopit, že válka by měla skončit. Řekl bych, že do téhle skupiny se řadí většina Rusů, je to ta většina, která Putinovi pomáhá zůstat u moci, protože pokud jsou vám věci jedno, dovolujete zlu rozrůstat se a získávat moc.

Jakou roli v tomto kolotoči hrajete vy jakožto opoziční novináři?

Tohle je to nejlepší prostředí pro jakoukoliv formu zla – apatie a nezájem, a bohužel to je to, co se stalo většině Rusů. Jako reportér a editor vidím svou hlavní roli v tom, že mohu být tím, kdo transformuje názory lidí, kterým je to jedno, k tomu, aby pochopili, že válka je zločin.

Tato válka nejenže zabíjí tisíce nevinných Ukrajinců, ale navíc ničí Rusko a jeho budoucnost. A to se snažím lidem v Rusku říct, proto se tolik zaměřujeme na regionální příběhy a na život prostých lidí.

Ten years since seizing Crimea, Russia is still suppressing opposition. “Russia’s police and FSB security service have rounded up local people who post Ukrainian-language songs on their social media profiles or express pro-Ukraine views in public.”https://t.co/uLkhZDFunk — Kenneth Roth (@KenRoth) March 15, 2024

Snažíme se jim otevřít oči, vysvětlit jim, co je ten hlavní problém, proč jsou jejich životy těžké. Nevím jistě, jestli jsme v tom úspěšní, ale máme pár případů, které potvrdily, že snad ano.

Kvůli obrovské velikosti Ruska je ale velmi těžké cokoliv změnit, i kdybychom měli desítky médií jako iStories, pořád soutěžíme s propagandistickou mašinérií, kde pracují tisíce lidí. Dalším problémem jsou finance, my pracujeme s miliony dolarů, propaganda s miliardami a miliardami.

Celé je to jako boj myší proti armádě slonů, i tak si ale myslím, že jsme v tak nevyrovnaném boji dosáhli dobrých výsledků. Poslední věcí, kterou bych v tomto ohledu rád zmínil, je, že před dvěma lety bylo na vesnicích a ve městech téměř nemožné najít někoho, kdo by byl proti válce, dnes však počet lidí, kteří se staví proti válce, roste. Pokud přijdete na vesnice teď, je to půl napůl, i lidi, kteří podporují Putina, říkají: „Podívejte, válka jde velmi špatným směrem a měla by být zastavená.“ A i když neví, jak přesně, věří, že by měla být pokračovat neměla.

Co může opozice udělat teď? Alexej Navalnyj v roce 2021 řekl, že pokud zemře, chce, aby opozice pokračovala. Je to ale za současného stavu, kdy státní orgány napadají každého, kdo vyjde na ulici, vůbec možné? Existuje v současné době v Rusku vůbec nějaký prostor pro činnost opozice?

Věřím, že ano, nechci být jen dalším člověkem kritizujícím ruskou opozici, takže se budu snažit být konstruktivní. Nemůžete se zaseknout na dvou možnostech. Jaké jsou způsoby, jak cokoliv v zemi změnit? Volby, nebo protesty.

Tohle je scénář, na kterém jsme se teď zasekli. Jestli nic nemůžete změnit při volbách a lidé se bojí protestovat, znamená to, že neexistují žádné jiné možnosti, jak něco v zemi změnit? Nemyslím si to, věřím, že máme možnosti.

Myslím, že nám chybí různé strategické a kreativní způsoby, jak komunikovat s lidmi, kteří jsou blízcí Putinovi. Jsem si jistý, že od prvního dne ruské invaze na Ukrajinu je mnoho lidí, kterým se nelíbí, co se děje, kteří si myslí, že tato válka zničí zemi, ale neví, co dělat.

A podle mých zdrojů je takových lidí dost i v Putinově blízkém okolí nebo v tajných službách. Je tu mnoho lidí, kteří nejsou se situací spokojeni, kteří chtějí něco změnit, ale neví jak, nemohou opustit své pozice, nemohou opustit místo v FSB, je to právně nemožné. Jednoduše jsou tam uvězněni a nemají cestu ven.

Podle mého názoru by opozice mohla a měla dát těmto lidem příležitost něco udělat pro svou zemi. Mohli by říct něco ve smyslu: nejsme CIA, jsme Rusové, kteří chtějí žít v jiné zemi, než ve které jsme nuceni žít, a teď by boj proti režimu měl být náš společný cíl. Máte přístup k informacím a dalším věcem, které mohou režimu, který ničí naší zemi, uškodit. A my chceme tu zemi, kterou všichni milujeme, ochránit.

Takže jako opozice by jim mohla slíbit bezpečí, ochranu před západními tajnými službami a na oplátku by tito lidé měli poskytnout informace nebo cokoliv jiného, co by oslabilo Putinův režim.

Tohle je jedna věc, kterou by měla opozice udělat – soustředit se na blízké Putinovi lidi, kteří teď skutečně pro režim pracují, protože právě oni jsou ti, kteří vědí více než kdokoliv jiný a mohou režimu ublížit.

This Sunday's election in Russia was supposed to be the most predictable in the country’s history.



But 15 days before his death, opposition leader Alexei Navalny decided to stage his final protest against Vladimir Putin.@EvaHartog has the story.



https://t.co/nt1SCt5neU pic.twitter.com/7nsD84nZ1E — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 14, 2024

To byla tedy první věc, věc druhá by se měla zaměřovat na širší společnost, na desítky milionu obyčejných lidí, kteří jsou proti válce. Tito lidé chtějí opustit Rusko, ale neví jak, neví co v té situaci dělat.

Cíl opozice by tak měl být dát těmto lidem odpověď to, co reálně udělat. Opozice by lidem měla nastolit upřímnou nabídku – sice by nemohla zajistit naprostou bezpečnost, ale dělala by vše, aby tomu tak bylo.

Jsem si jistý, že by se pak našly desítky, možná stovky tisíc lidí, kteří sice nejsou seznámení s politikou, nejsou zkušení, ale chtějí jednat. Chtějí něco udělat jako dobří lidé. A to by tedy mělo být druhým cílem opozice dát těmto lidem odpověď, co udělat pro změnu země.

A jsem si jistý, že existuje mnoho způsobů, jak jednat, Rusko totiž není jedinečnou diktaturou. V dějinách existovalo mnoho podobných režimů a ruská opozice se může v mnohém přiučit. Opravdu doufám, že Julija Navalná jako nová vůdkyně ruské opozice najde nové kreativní způsoby, jak sjednotit lidi uvnitř země a oslovit lidi, kteří mají blízko k Putinovi, aby se přidali k našemu společnému cíli.

Víme, jaká by mohla být její role a jak by se mohla lišit od Navalného? Hodně lidí ji také přirovnávalo ke Svjatlaně Cichanouské. Myslíte si, že by se mohla stát jakousi vůdkyní v exilu, nebo si myslíte, že bude vůdkyní v Rusku a půjde spíše cestou Navalného?

Abych byl upřímný, tak nevím, záleží to na ní. Je poměrně brzo, abychom od ní cokoliv očekávali, zrovna teď musí být zničená, vím, že je to pro ni velmi těžké. Uvidíme postupem času, jakou roli si pro sebe vybere, jak bude úspěšná.

Na jejím posledním projevu v Evropském parlamentu se mi líbilo, jak se obrátila na poslance parlamentu a řekla jim velmi důležitou věc – to, že by Putinův režim neměli brát jako politický režim, ale spíše jako zločinecký gang, který ovládá zemi, a mělo by se s ním také tak zacházet.