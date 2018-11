Ruský soud potvrdil doživotí pro ‚novosibirského maniaka‘. Bývalý policista zavraždil 19 žen

Pátrání po vrahovi začalo už v roce 1998, kdy se v lesoparku v Novosibirsku našla rozčtvrcená mrtvola mladé prostitutky. Zakrátko následovaly nálezy dalších mrtvol, respektive jejich části se objevovaly na skládkách, u silnic, v parčících, ale pokaždé na místech, kde se daly snadno najít, připomněla na svém webu ruská redakce BBC.

Spolu s mrtvolami se objevovaly i podivné amulety, popřípadě tajemné znaky, které vrah vyřezal do těl obětí. Dlouho nebylo jasné, zda jde skutečně o rituální vraždy, anebo pachatel jen mate stopy. Experti nakonec dospěli k názoru, že rádoby okultismus je jen trik.

Nálezy zavražděných prostitutek pokračovaly až do roku 2004. O tři roky později bylo vyšetřování dokonce zastaveno, avšak do Novosibirsku tehdy přiletěl šéf federálních vyšetřovatelů Alexandr Bastrykin a vynadal místním kriminalistům do lajdáků.

Poprvé se na stopu bývalého policisty Čuplinského dostali vyšetřovatelé už v roce 2004, kdy zjistili, že v mobilním telefonu pohřešované dívky byla Čuplinského SIM karta. Zatčený se ale tehdy obhájil tvrzením, že svezl dva mladé lidi, kteří v jeho autě zapomněli dotyčný telefon.

O dva roky později, kdy se zjistilo, že se s pohřešovanou dívkou znal, skončil sice ve vazbě, ale museli jej propustit kvůli nedostatku důkazů. Až předloni se díky technickému pokroku podařilo najít usvědčující biologické stopy na oděvu a tělech obětí.

Podezřelý nakonec doznal, že vraždy začínaly tím, že si „pronajal“ prostitutku, kterou poodvezl autem dál, kde ji po sexuálním styku zavraždil. „Vytáhl jsem ji z auta, bránila se. Zkrátka, rvali jsme se. Nakonec jsem ji popadl a stiskl. Třásl jsem se. V tu chvíli ani nevíš, co děláš. Na místě jsem ji uškrtil,“ vypověděl.

‚Přiměla mě, abych ji zabil‘

„Když jsem čtvrtil tělo té prostitutky, dobře jsem si uvědomoval, že jsem se stal nástrojem pomsty - za její způsob žití, za špatné chování, za všechno, čím mě urazila. Sama mě vyprovokovala, přiměla mě, abych ji zabil,“ tvrdil při výslechu.

Později ale Čuplinskij změnil názor a začal tvrdit, že nikoho nezavraždil a přiznal se jen proto, že policisté vyhrožovali jeho rodině a vyšetřovatelé jej mučili. Důkazy ale podle prokuratury potvrzovaly dřívější podrobná doznání a porota se na vině shodla jednomyslně.

„Prožila jsem s ním sedm let a nic špatného o něm říci nemohu,“ uvedla Čuplinského manželka, třetí v pořadí, se kterou se rozvedl rok před první vraždou.

Prokuratura nevylučuje, že odsouzenec mohl spáchat i další vraždy, ale těla obětí zakopal. Podezření se až dosud nepodařilo potvrdit, poznamenala BBC.

Podobné případy nejsou v Rusku až tak ojedinělé. Na začátku roku stanul znovu před soudem v Irkutsku bývalý policista Michail Popkov, přezdívaný „angarský maniak“. Už jednou byl odsouzen na doživotí za vraždu 22 žen. Podezřelý je však z dalších 59 vražd, což by z něj udělalo nejhoršího sériového vraha v dějinách současného Ruska.