ONLINE: Rusko pošle do Afriky bezplatně 200 000 tun pšenice, oznámila Moskva. První lodě už vypluly

Rusko do konce roku dodá bezplatně do Afriky 200 000 tun pšenice, oznámil podle agentury TASS novinářům ruský ministr zemědělství Dmitrij Patrušev. První dvě lodě vezoucí dohromady 50 000 tun pšenice podle něj už vypluly z ruských přístavů směrem do Somálska a do Burkiny Faso. Další lodě zamíří do Středoafrické republiky, Zimbabwe, Mali a Eritreje, sdělil Patrušev.

Sledujeme online Moskva 13:39 17. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít