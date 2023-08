ONLINE: Druhá ruská obranná linie by mohla být slabší, píše americký institut. Blíží se k ní Ukrajinci

Druhá linie ruské obrany v Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny, kde v posledních dnech ukrajinské síly zaznamenaly postup, by se mohla ukázat slabší než ta první. Ve své nejnovější analýze vývoje fronty na Ukrajině to uvedl americký Institut pro studium války. Od začátku ukrajinské protiofenzivy, tedy zhruba od začátku června, prý nepozoroval, že by se do oblasti až na výjimky přesunuly nové ruské jednotky.

