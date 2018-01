Jak uloupit vodku? Jedině v ukradeném obrněném transportéru, předvedl Rus za polárním kruhem

În căutare urgentă de băutură, un bărbat din Rusia a furat un transportor blindat de armată MT-LB și a intrat cu... https://t.co/pP8nCcViyF — Societatea.INFO (@SocietateaINFO) January 10, 2018

Obyvatelé ruského města Apatity ležícího za polárním kruhem překvapil ve středu ráno pohled na obrněný transportér zabořený do výkladu místního obchodu. Ukázalo se, že obrněnce typu MT-LB zcizil u polovojenské organizace místní občan, aby jej použil ke vloupání do obchodu - a to vše jen proto, aby ukradl jednu láhev vína či vodky, uvedl zpravodajský server Newsru.com.