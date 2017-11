Rusko obvinilo Američany z pomoci teroristům v Sýrii. Jako důkaz použilo záběry ze hry na mobil

Ruské ministerstvo obrany se pokusilo dokázat, že Spojené státy a síly mezinárodní koalice kryly ústup bojovníků tzv. Islámského státu z jejich poslední bašty v Sýrii – z města Abú Kamal.

Podle prohlášení ministerstva obrany jim koalice umožnila odchod i s těžkými zbraněmi, aby se povstalci mohli znovu seskupit na územích, která koalice kontroluje, a dál bojovat proti armádě prezidenta Bašára Asada.

Internetové stránky Lenta.ru ale odhalily, že letecké snímky, které ruské ministerstvo obrany označilo za nezpochybnitelné důkazy, ve skutečnosti pocházejí ze hry AC-130 Gun Simulator, což je trenažér řízení amerického letadla Lockheed AC-130.

Ministerstvo fotografie ze svých sociálních sítí odstranilo, na svých tvrzeních ale nadále trvá.

Russian ministry of defense tweets video game screenshot to accuse U.S. of cooperating with ISIS https://t.co/VHtWirnJuS pic.twitter.com/xQMopb80ra