‚Nejlepší vakcína na světě.‘ Putin nařídil spustit v Rusku hromadné očkování od příštího týdne

„Musíme přejít od rozsáhlého k hromadnému očkování. Mějte to na zřeteli, připravte odpovídající infrastrukturu. Díkybohu naše vakcína nepotřebuje při přepravě nějaké nezvyklé podmínky,“ řekl Putin během videoporady s vládou. „Proto vás prosím již od příštího týdne přistoupit k již hromadnému očkování všeho obyvatelstva a stanovit odpovídající harmonogram této práce, jak se to děje u jiných nemocí, například u chřipky,“ dodal - aniž by upřesnil, čím se hromadné očkování liší od rozsáhlého, podotkl list Kommersant na svém webu.

„Jsme připraveni od pondělka příštího týdne splnit vás pokyn ohledně přechodu od rozsáhlého k hromadnému očkování,“ řekla vicepremiérka Golikovová. Dodala, že do konce ledna má být k dispozici pro očkování občanů 2,1 milionu dávek vakcíny.

Putin při této příležitosti chválil ruskou vakcínu jako nejlepší na světě, což podle něj už prokázala praxe. Žádné jiné preparáty nenabízejí takovou míru ochrany a takový stupeň bezpečnosti, tvrdil.

Putin a očkování

„Sám Vladimir Putin se dosud nenechal očkovat,“ podotkl Kommersant s tím, že podle prezidentova mluvčího se tak má stát v dohledné budoucnosti.

Rusko spustilo v prosinci očkování prioritních skupin obyvatel, především pracovníků ve zdravotnictví a školství. Od té doby se postupně rozšiřovaly kategorie oprávněné nechat se očkovat vakcínou Sputnik V, kterou ruské úřady schválily již loni v srpnu, navzdory mezinárodní kritice o uspěchanosti takového kroku, připomněla agentura AFP. Až dosud bylo proti covidu-19 očkováno více než milion Rusů. Někteří experti nicméně skepticky upozorňují, že Rusko stále nemá dostatečné kapacity na výrobu vakcíny, aby mohlo spustit hromadné očkování.

V Rusku, které má přibližně 146 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo více než 3,4 milionu lidí, z nichž více než 63 000 podle operativního štábu zemřelo; ruský statistický úřad vykazuje mnohem vyšší úmrtnost. Za uplynulých 24 hodin štáb zaregistroval rekordní počet úmrtí (566) a skoro 23 000 nově potvrzených případů nákazy, dodal Kommersant.