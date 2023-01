Autem za hranice jenom s povolením. Ruský parlament má řešit omezení výjezdu ze země

V době, kdy v Rusku trvá napětí kvůli možné další vlně mobilizace, vyvolala rozruch zpráva o chystané změně silničního zákona. Zdánlivě banální novela by totiž měla zavést i to, že k překročení ruských státních hranic v autě nebo jiném motorovém vozidle bude potřeba zvláštní povolení. To by Rusům i cizincům podstatně zkomplikovalo opuštění země. Moskva 22:01 24. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský pas | Zdroj: Profimedia

Jak informovala ruská státní agentura TASS, která uvádí, že má příslušný návrh zákona k dispozici, nově by si musel každý, kdo bude chtít vyjet z Ruska autem nebo jiným vozidlem, předem vytvořit elektronickou rezervaci na portále ministerstva dopravy.

Tedy předem nahlásit, na kterém konkrétním přechodu a kdy přesně hodlá hranici přejet. Opatření by se podle agentury dotklo jak soukromé, tak komerční dopravy. A dopadlo by jak na Rusy, tak na cizince.

Do Estonska odchází proruští Ukrajinci i protirežimní Rusové, popisuje bývalá zpravodajka v Moskvě Číst článek

Podle TASSu by ruské úřady každou žádost schvalovaly, a mohly ji tudíž případně i zamítnout. V Rusku přitom úlohu pohraniční služby vykonává jedna ze specializovaných složek Federální služby bezpečnosti (FSB), nástupnické organizace někdejší sovětské tajné služby KGB.

Poslanec později obrátil

Poté, co se o návrh začala zajímat další média a vyvolala živou debatu na sociálních sítích, ovšem autor příslušné novely zákona jeho znění veřejně korigoval. Předseda výboru pro dopravu, poslanec za kremelskou stranu Jednotné Rusko, Jevgenij Moskvičev později vysvětloval, že opatření má zabránit frontám kamionů na hranicích.

„Týká se to jenom nákladních dopravců, kteří se zabývají mezinárodní silniční přepravou, tak aby někde nestáli deset patnáct dní bez jídla, bez toalety,“ dušoval se poslanec s tím, že opatření se má navíc dotknout údajně pouze některých hraničních přechodů.

Veřejnost poté uklidňoval také přímo mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov slovy o tom, že Kreml o omezení výjezdu Rusů do ciziny neuvažuje. Jak ovšem upozornil ruský deník RBK, z elektronické databáze dolní komory parlamentu měl nyní zcela zmizet výčet návrhů zákonů, které čekají na schválení.

Státní agentura TASS původně zmiňovala, že základní body nového opatření mají začít platit už od 1. března. Tedy přesně měsíc před tím, než 1. dubna v Rusku začnou jarní odvody na vojnu. Ruské ministerstvo obrany přitom plánuje navýšit horní hranici pro odvod k základní vojenské službě ze současných 27 let na 30 let.

Otcové invalidních dětí, nebo synové osamělých penzistů? Rusko řeší, komu se vyhne další mobilizace Číst článek

Zároveň sice avizovalo i zvýšení dolní hranice z 18 na 21 let. Jak se ale nechal slyšet předseda vojenského výboru v dolní komoře ruského parlamentu Andrej Kartapolov, na rozdíl od dolního prahu se má ten horní začít uplatňovat už nyní, nikoliv postupně v průběhu několika let. Jarní odvody by se tedy měly dotknout Rusů mezi 18 až 30 lety.

Fronty na hranicích po mobilizaci

Rusko navzdory četným spekulacím zatím oficiálně omezení na výjezd ze země nezavedlo. Pokud muži v podzimní vlně mobilizace nedostali povolávací rozkaz, teoreticky tedy mohou dál svobodně vycestovat. Na to zpočátku spoléhala i řada z těch, kteří v rychlosti z Ruska odjížděli poté, co v září prezident Vladimir Putin vyhlásil mobilizaci.

Na některých pozemních přechodech do Gruzie nebo Kazachstánu se tehdy vytvořily enormní fronty. Jak koncem září uvedl vicepremiér ruského regionu Severní Osetie-Alanie Irbek Tomajev, na přechodu Věrchnij Lars do Gruzie se v jednu chvíli nahromadilo na pět tisíc aut. Lidé v některých případech čekali i několik dní, než se jim podařilo překročit hranice.

V reakci na to poté ruská armáda u hranic zřídila mobilní vojenský komisariát a rozdávala povolávací rozkazy přímo na místě.