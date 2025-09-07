Kdo jsou političtí vězni současného Ruska: právníci Navalného, moskevský radní či známá novinářka
Loni v srpnu při nejrozsáhlejší výměně mezi Moskvou a Západem od konce studené války propustil nejznámější tváře, za mřížemi má ale Kreml stále držet na tři tisíce politických vězňů. Ty, které tam poslal během posledního tři a půl roku, spojuje jedno – ve vězení zpravidla skončili kvůli kritice ruské agrese na Ukrajině, jiní třeba za vazby na opozičníka Alexeje Navalného. Za posledních několik let také Rusové zajali řadu ukrajinských novinářů.
V exilu žijící ruští novináři vystupující kriticky vůči Vladimiru Putinovi zpravidla zdůrazňují, že nic jako svoboda médií dnes není součástí ruské reality a dříve Kremlem nežádoucí, avšak do jisté míry tolerovaná opoziční média, režim prakticky donutil zemi opustit. Svou moc pak soustavně utužuje i redukcí opozice. Její zástupci tak z Ruska buď stihli odejít, nebo je soudy na několik let „odstavily“ za mříže.
Kara-Murza: Dopisy politickým vězňům ze svobodného světa mohou rozhodnout o jejich přežití
Číst článek
Rusista a politolog Karel Svoboda připomíná, že ruskou systémovou opozici loajální vůči Kremlu za Putinovy oponenty ani označovat nelze, zatímco ona nesystémová je „velmi výrazně rozbitá“. Opozici, jejímž symbolem byl do své smrti v únoru loňského roku Alexej Navalnyj, pokládá za zlikvidovanou.
„Po začátku plnohodnotné války Kreml ještě utáhl šrouby a jakákoli kritika či zpochybnění, zdali konflikt dává smysl, se proti vám může obrátit v tom smyslu, že dostáváte paragrafy jako rehabilitace nacismu či diskreditace ruské armády a je úplně jedno, co říkáte. Soudy to interpretují velmi zeširoka a na základě paragrafů mohou stíhat prakticky kohokoli,“ podotýká odborník na Rusko pro iROZHLAS.cz.
Když loni v srpnu došlo k největší výměně vězňů mezi Ruskem a Západem od konce studené války, nacházely se mezi nimi kromě rusko-americké novinářky Alsu Kurmaševové a amerického reportéra listu The Wall Street Journal Evana Gershkoviche i dvě známá opoziční jména – Ilja Jašin a Vladimir Kara-Murza.
Jašinovi, politikovi a spolupracovníkovi Navalného, soud uložil téměř devítiletý trest za kritiku ruské armády kvůli masakru v ukrajinské Buči. Politik a novinář Kara-Murza za mřížemi rovněž skončil kvůli obdobným vyjádřením na adresu „speciální vojenské operace“, jak Kreml invazi nazývá.
Podle dlouholetého Putinova oponenta je dnes odsouzení anexe hlavním důvodem trestů z politických důvodů. „U nás v Rusku se situace zhoršuje. Například pokud se podíváme na situaci politických vězňů – dnes jich je v Rusku víc než ve všech patnácti zemích bývalého Sovětského svazu dohromady v polovině 80. let,“ popsal nedávno opozičník Českému rozhlasu.
3000 politických vězňů
Za souhlasem s propuštěním dvou výrazných jmen pak podle Svobody stála z pozice Kremlu vidina toho, že se jich tím jednoduše zbaví.
„Nebudou-li v Rusku, nebudou mu dělat problémy. Zároveň je nevpustí do země. Kreml může říkat, že se takto potvrdilo, že jde o zahraniční agenty, protože doma nezůstali a odešli do zahraničí. Tam sice mohou pořádat pochody, demonstrace, jejich relevance v Rusku je ale dnes nulová. I to je důvod, proč se tam Navalnyj vracel, přestože velmi dobře vědět, co mu hrozí,“ nastiňuje Svoboda.
V Rusku založené lidskoprávní sdružení Memorial k dubnu letošního roku evidovalo přes tři tisíce osob, které klasifikovalo jako politické vězně. Podle srpnové zprávy Human Rights Watch ruské úřady za uplynulý rok také rozšířily „odvetné a svévolné autoritářské praktiky“.
„Pokračovaly v používání vágních a nejednoznačných protiextremistických zákonů ke stíhání osob za symboly spojené s ruským opozičním vůdcem Alexejem Navalným, za jehož smrt ve vězení v únoru 2024 je Kreml zodpovědný, za zapojení do jeho protikorupční nadace a dalších organizací nebo za dary jim,“ uvádí mimo jiné organizace.
Spojitosti mezi zatýkáním a Navalného nadací podtrhuje i uvěznění tří právníků – Vadima Kobzeva, Igora Sergunina a Alexeje Liptsera, již opozičního předáka zastupovali. Policie je zatkla v říjnu 2023. Podle lednového rozsudku by za mřížemi měli strávit necelých šest let, jako důvod soud stanovil „účast v extremistické organizaci“ a „zneužívání postavení“ k předávání zpráv mezi Navalným a jeho kolegy, psala tehdy britská stanice BBC.
Ruský soud vyměřil osm let za mřížemi opoziční novinářce Kurbangalejevové. Česko ji nehodlá vydat
Číst článek
Jednou ze známějších tváří, již ruské úřady ve vězení za kritiku invaze rovněž stále drží, je pak Igor Baryšnikov. Obvinění proti němu úřady vznesly v květnu 2022 a o rok později odsoudily na téměř osm let za „šíření nepravdivých informací o ruské armádě“.
Médii jeho příběh prolétl i vzhledem ke skutečnosti, že mu dlouholetý trest soudy uložily navzdory závažnému onkologickému onemocnění a zároveň mu zamítly žádost účastnit se matčina pohřbu.
Nejspíše prvním člověkem odsouzeným za kritiku ruské agrese byl moskevský radní Alexej Gorinov, když po jejím vypuknutí odmítl pořádat dětskou uměleckou soutěž s tím, že když ukrajinské děti umírají, není k oslavám důvod. Loni na podzim mu soud přidal další tři roky v zařízení s přísnějším režimem za „ospravedlňování terorismu“.
„Jsem pro mír a vy máte rádi válku,“ měl Gorinov pronést po vynesení rozsudku.
Vězení v Rusku? Horší než smrt
Souvislosti se zemřelým opozičním lídrem mají – kromě řady dalších důvodů – za mříže posílat i ruské novináře. V dubnu například moskevský soud odsoudil čtveřici Antoninu Favorskaju, Arťoma Kriegera, Konstantina Gabova a Sergeje Karelina na základě obvinění ze spojení s Navalného protikorupčním hnutím.
V červenci pak soudy v nepřítomnosti uložily trest novinářce Faridě Kurbangalejevové žijící v Česku.
Podle údajů Reportérů bez hranic z letošního dubna mělo v Rusku k danému období ve vězení pobývat 38 novinářů a novinářek a zemi letos ve svém žebříčku svobody tisku řadí na 171. místo z celkových 180 zemí. Nedávno také organizace, kterou Moskva v srpnu označila za nežádoucí, pomohla s útěkem rusko-ukrajinské novinářce Jekatěrině Barabašové, jíž by jinak za mřížemi hrozilo až deset let.
„Vůbec jsem si nedokázala představit, že ve vězení skončím. Ruské vězení je skutečně horší než smrt,“ vzpomínala Barabašová v rozhovoru se serverem iROZHLAS.cz.
Seznam žurnalistů, které ruské úřady během tohoto roku odsoudily, zatkly či pokutovaly, na konci srpna zveřejnil Výbor na ochranu novinářů. „Podávání zpráv přímo z Ruska je stále obtížnější a novináři a média jsou často umlčováni zákony kriminalizujícími nezávislé zpravodajství,“ uvedl k němu výbor.
„Občas něco prosvitne v Kommersantu, ale to jsou řekněme spíše takové vnitrosystémové opozice, kdy probíhají jednotlivé boje mezi různými frakcemi uvnitř Kremlu,“ poukazuje rusista Svoboda.
Zmíněnou Alsu Kurmaševovou, novinářku Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda žijící v Praze a díky dlouhému působení v dané stanici americkou občanku, ruské úřady zadržely v říjnu 2023 v rodné Kazani, kam přijela navštívit svou matku. Vzetí do vazby odůvodnily tím, že se neregistrovala jako „zahraniční agentka“ a zabavily jí oba cestovní pasy.
„Nejhorší byl první měsíc, nejdelší vyšetřování. Vůbec jsem nechápala, co se děje. A každý den, kdy se ty kovové dveře otevřely, jsem byla přesvědčená, že tam bude někdo, kdo řekne, že to byla chyba,“ popsala Kurmaševová Českému rozhlasu období po zatčení.
,Vždy něco vymyslí’
Podle Svobody si ruské úřady jako důvody zatýkání „oblíbily“ například to, že vyhlédnutá jména uvedou na seznam takzvaných nežádoucích organizací či právě zahraničních agentů.
Cenzura a potlačení svobody slova jsou v době války nutné, tvrdí Kreml. Opozici přitom trestá už léta
Číst článek
„Ti jsou extrémně limitovaní v tom, co mohou a co nikoli. Do každé zprávy musí vložit, že byla vydána zahraničním agentem a pokud tak neučiní, čelí obrovským pokutám. Kontroluje se financování, neustále musí něco někam reportovat. Je to extrémně ztěžující. Šrouby se pak neustále utahují i v tom smyslu, že pokud někde mají autorské honoráře, nemohou je využívat pro své účely, ale ukládat na speciální účet, kde jim finance odblokují až ve chvíli, kdy daný status přestanou mít,“ vysvětluje rusista.
Dodává, že způsobů, jak novináře dostat, má podle něj Moskva celou řadu. „Ať už přímých nebo nepřímých, vždy něco vymyslí, třeba daňové úniky a tak dále,“ doplňuje odborník.
Pravděpodobně nejznámější novinářkou, kterou ruské úřady za mřížemi stále drží, je Maria Ponomarenková, odsouzená počátkem roku 2023 za zveřejnění informací o bombardování divadla v Mariupolu. Část trestu strávila na samotce, opakovaně upozorňuje na ponižující a nelidské vězeňské podmínky a trpí dlouhotrvajícími duševními problémy, kvůli nimž skončila v psychiatrických zařízeních.
„Hodili mě na stůl, zkroutili mi ruce tak pevně, že mám jizvy. Upadla jsem, udeřili mě do břicha, kopali do mě, mlátili mě o zdi,“ popsala zacházení v jednom z nich. Letos v březnu jí soud trest prodloužil o necelé dva roky.
Realitu ruských podmínek musí podle údajů Reportérů bez hranic z letošního června snášet i přibližně třicet ukrajinských novinářů, před vypuknutím plnohodnotné invaze zpravidla zajatých na okupovaném Krymu, po ní nejčastěji v Záporožské oblasti, jak vyplývá z jejich seznamu.
Organizace zdůrazňuje fakt, že Rusko je v pořadí třetí zemí věznící nejvíce žurnalistů. „Jejich (ukrajinských novinářů) ,zločinem’ je dokumentování důsledků ruských invazí z let 2014 a 2022, aniž by kdy podlehli kremelské propagandě,“ píše na svém webu a připomíná případ sedmadvacetileté reportérky Viktorije Roščynové, již Rusové zajali v létě 2023 v Záporožské oblasti. V zajetí pak zemřela.
Okolnosti nesly známky obzvláště brutálního zacházení. Tělo vykazovalo následky krutého mučení, od zlomeného žebra a krevních výronů po možné stopy zásahu elektrickým proudem. Také mu chyběly oční bulvy, mozek a část hrtanu, psala ukrajinská média.
„V Rusku a na okupovaných územích vede nezávislé zpravodajství k vězení – někdy i ke smrti,“ komentovala její případ Pauline Maufraisová z Reportérů bez hranic.