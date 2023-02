Opozice Putina nesvrhne, lidé byli po generace trénovaní v politické apatii, říká ruská aktivistka

„Němcům trvalo 70 let, než byli schopni získat náhled na události druhé světové války. Nemyslím si, že by si Rusové doteď přiznali, co se dělo během sovětské éry, natož pak v posledních letech,“ říká v rozhovoru ruská opoziční aktivistka Maria. „Bude to trvat několik generací, než si lidé v Rusku připustí, co se za posledních sto let dělo,“ míní. Server iROZHLAS.cz její identitu zná, ale z bezpečnostních důvodů ji nebude zveřejňovat. Rusko 6:00 5. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jaké aktivity může opozice vyvíjet v době, kdy každý, kdo vystoupí proti Putinovi nebo vládnoucímu režimu, skončí ve vězení?

Víte, ono je hrozně těžké říkat, co lidé v Rusku můžou a co nemůžou, protože situace se mění co týden. Osobně si myslím, že je trochu neetické, aby lidé, kteří momentálně v Rusku nejsou, popisovali situaci v tak velké zemi, kde vše záleží na tom, v jakém jste regionu a kdo má zrovna policejní službu, protože lidé končí ve vězení dost náhodným způsobem.

Není v tom žádná logika, protože někdo má obrovské právní problémy a skončí u soudu, i když neudělal téměř nic. Stačí, aby se autority rozhodly, že si ho vezmou jako rukojmí, a udělají z něj veřejný příklad. Na druhou stranu jsou tam stále lidé, kteří sabotují železnice a blokují dopravu ruských zbraní a jiné válečné mašinérie na frontu.

Media resistance group Maria je součástí ruského opozičního uskupení Media Resistance Group. Jejich cílem je zamezit evropským firmám v obchodu s ruskými subjekty a zastavit financování ruské válečné mašinérie. Media Resistance group vyzývá firmy k ukončení veskerých vztahů s ruskými firmami a k transparentnímu jednání.

Nejlepší, co člověk může v tuhle chvíli v Rusku dělat, je nespolupracovat s režimem a pečlivě dokumentovat, co se v Rusku skutečně děje, protože je potřeba agresi autorit pečlivě zaznamenávat.

Jenže to se lehko říká, když člověk v Rusku není. Vyhodnotila jsem, že pokud zůstanu v Rusku, tak nic nezmůžu a že bude užitečnější, když ze země uteču a budu mít větší svobodu kremelský systém nabourávat.

Myslím, že jeden z nejdůležitějších úkolů leží na IT specialistech a programátorech. Spousta ruských ajťáků opustila Rusko a přestali pracovat pro ruské firmy. Mnozí si založili nové firmy například v Arménii, Kazachstánu nebo Gruzii a tím pádem se ruskému státu nijak nezodpovídají. To jim dává svobodu s ruským státem bojovat skrze hackerské útoky na kremelské weby, sběrem dat ze státních zdrojů a mohou tak zpomalovat fungování celého Kremlu.

Můžete mi dát příklad? Jak vypadají takové útoky?

Například hned po nedávném útoku na Dnipro to byli právě ukrajinští programátoři, kteří našli ty, kteří za útok zodpovídali. Myslím, že nabourávání online infrastruktury Kremlu je to, na co by se ruská opozice měla zaměřovat.

Je to relativně bezpečné (pokud nejste v Rusku) a může to mít znatelný dopad na fungování Putinova státu. Tahle práce je fakt nezbytná a myslím, že je efektivnější než podnikat žhářské útoky na odvodové kanceláře. Lidé, kteří útočí na odvodová centra, chtějí zničit válečnou infrastrukturu a jmenné mobilizační seznamy, ale mnohem efektivnější je se do těchto databází nabourat a vymazat jména a adresy ve státních databázích a tím zabránit mobilizaci.

Další způsob, jak podpořit ruskou opozici, je skrz finanční podporu Ukrajině, protože potenciální vítězství Ukrajiny přispěje k rozpadu současného ruského režimu.

Vy a vaši kolegové se nepohybujete v IT sektoru, ale stejně proti Putinovi bojujete. Jak přesně?

Snažíme se propojovat s občanskou společností v Evropě a upozorňovat na to, že jsou stále evropské firmy, které spolupracují s ruským režimem. Například ruský plyn, státy nekupují plyn přímo z Ruska, ale stačí, když ho koupí například z Azerbajdžánu od jedné z dceřiných společností ruského státního Gazpromu. Tedy je to ten stejný plyn, ty peníze z něj jdou ruskému státu, akorát pod jiným jménem.

Hlavním problémem jsou firmy, které přispívají ruské armádě. Ta není schopna produkovat vlastní zbraně, a proto musí kupovat například íránské drony. Jenže zhruba 80 procent komponentů z těchto dronů pochází z Evropy, Asie nebo Ameriky.

Naše iniciativa dělá kampaně, kde se snažíme vyzvat lidi, organizace a státy k úplnému bojkotu ruské ekonomiky. Jedinou výjimkou je základní medicína, bez které by lidé umírali, a platformy jako messenger a jiné komunikační kanály, díky kterým mohou lidé zůstat v kontaktu se západní realitou.

Víte, o které firmy se jedná? Které evropské firmy prodávají dronové součástky do Íránu?

To je těžké zjistit. Jsou tu firmy v například v Německu, Švýcarsku či ve Francii, kde je třeba firma, která poskytuje satelity ruské propagandě.

Je těžké tyto informace zjistit přesně, protože nikdo z našeho uskupení nemá evropské občanství, a tudíž je těžké vyžadovat informace od evropských subjektů. Snažíme se však kontaktovat lokální aktivisty a sdružení v různých evropských zemích, které toto mohou dělat.

Kdyby se občanské společnosti podařilo zastavit řetězce dodavatelů ruských peněz, tak bude Rusko brzy bez zbraní. Moc často jsme byli svědky toho, že ruské firmy jen změnily jméno nebo začaly prodávat produkty přes jiné země. To se však dá s trochou trpělivosti probádat. Zastavením těchto řetězců můžeme ovlivnit vývoj války bez toho, abychom byli v Rusku a účastnili se ruského života, tedy jde dělat i ze zahraničí.

V minulosti jsem mluvila s řadou lidí, kteří Rusko opustili podobně jako vy. Nabývám dojmu, že celá ruská opozice je momentálně mimo Rusko.

Je to bohužel otázka sociálních tříd. Lidé z bohatší elity mohli z Ruska odjet, protože mají lepší šanci najít práci jinde nebo pracovat na dálku. Je to divná dynamika, kdy mnozí muži opustili Rusko, aby nemuseli do války, a jejich matky, dcery, ženy tam musely zůstat. Válka rozdělila řadu ruských rodin, na ty, kteří museli odjet, a na ty, kteří nemohli.

Válka také rozdělila ruskou společnost na elitu a na všechny ostatní, na zdravé lidi a nemocné, kteří nemohou jen tak odjet.

Ruská společnost je momentálně rozštěpená na ty privilegované, zdravé a mladé a na ty méně privilegované, nemocné a staré. Mnozí z těch méně privilegovaných nejenže museli zůstat v Rusku, ale ztratili mladší rodinné příslušníky, kteří byli jejich jediným zdrojem nezávislých informací. Zůstali tak na pospas ruské propagandě.

Pak je tam taky spousta rodin, které někoho ztratily, protože buďto utekli, byli zavlečeni do války, nebo jsou třeba ve vězení. Sama moc nechápu, jak je možné, že tady na to neexistuje hlasitější reakce. Možná je to proto, že veškerá ruská opozice byla velmi systematicky po dlouhé roky utlačovaná a troufám si říct, že je zcela zničená. Občanská společnost se odnaučila se sebeorganizovat a mobilizovat, prostě byla umlčená. Lidé jsou radši pasivní a přijímají tuto iluzorní realitu, než aby riskovali životy.

V Česku byly zablokované veškeré weby ruské propagandy. Myslíte si, že takovýto krok je správný?

Myslím, že ruská propaganda od roku 2015 způsobila hodně škody, na jejíž následky dojíždíme. Například Russia Today, médium, které otevřelo kanceláře téměř v každém větším evropském městě, zaměstnalo místní novináře, aby informovali, co se v jejich městech děje.

Tohle dělali většinou skvěle a získali si tím důvěru sledovatelů v Evropě. Zároveň ale také generovali naprosto falešný obraz Ruska a toho, co se děje na Ukrajině. Všechno tohle způsobilo velké problémy, protože teď musíme přesvědčovat i některé Evropany o tom, co se v Rusku opravdu děje.

Takže ano, myslím si, že by se weby ruské propagandy měly zakázat. Často říkáme, že Rusko je postmoderním státem, kde zvítězila iluze. Propaganda vytváří jednu falešnou zprávu za druhou a zneužívá svobody slova k tomu, aby šířila strach a nenávist.

Myslím, že je důležité ruskou propagandu zastavit a nenechat ji narůstat, protože tím necháváte narůstat právě i zlo a nenávist. Možná to zní divně, ale když jsem přišla do Evropy a snažila se napojit na občanskou společnost, tak jsem zjistila, jak časté a propracované dezinformace o Rusku kolují.

Můžete mi dát příklad?

Například to, že Rusko je sociální stát. To je totální lež. Rusku vládne divoký zkorumpovaný kapitalismus 90. let. Někteří si také myslí, že translidé a lidé patřící k LGBTQ komunitě jsou v Rusku chránění nebo mají nějaká práva, to je také totální nesmysl.

Máte nějaké zprávy o tom, jak to momentálně vypadá v Rusku? Změnilo se něco v moskevských ulicích? Je poznat, že probíhá válka?

V Rusku panuje jakási iluze normálního života: tedy pro lidi, kteří jsou naprosto apolitičtí, což je bohužel většina. Ti pak mohou žít v iluzi toho, že žádná válka není. Pro všechny ostatní neexistuje žádný bezpečný způsob, jak žít v souladu se svými hodnotami a názory.

Moskva je hlavní město obrovského impéria, které utlačuje obyvatele. Nemyslím si, že to, co se děje v Moskvě, vypovídá o tom, co se děje ve zbytku Ruska. Zaznamenala jsem debatu o tom, jak by to vypadalo, když by se některé republiky od Ruska odpojily a vznikly samostatné státy.

Myslím, že je důležité, aby Západ vnímal Rusko jako uskupení republik s vlastním potenciálem místo jedné země. Když se bavíme o opozici a iniciativách, které mají šanci uspět, tak je situace hodně odlišná podle toho, kde zrovna jste.

V regionech, které znám já, vyvíjí stát velké úsilí, aby navodil iluzorní dojem normality. Alespoň ve velkých městech to zafungovalo, protože když se jen tak procházíte ulicí, tak je vše při starém, jako by žádná válka nebyla.

V ulicích přibyly symboly „Z“ a v televizi a rádiu jede nonstop propaganda. Jenže na druhé straně je fakt, že válkou byl ovlivněn snad každý. Nevím o jediné rodině, které by se válka nedotkla. Je děsivé sledovat kontrast toho, jakou zkázu Putin způsobuje, a toho, jak málo se to odráží na běžném životě v Rusku.

Z Ruska sice odešlo velké množství obchodních řetězců jako třeba McDonald nebo Ikea, během pár týdnů ale vznikly ruské náhražky, často používají i stejné barvy a loga, aby rozdíl Ruska „před“ a „po“ válce byl sotva znatelný.

Chápu to správně, že ruské autority úspěšné vystavěly Potěmkinovu vesnici „běžného života“ před válkou?

Ano, do určité míry to tak je. Jsou oblasti, kde to nebylo tak jednoduché, třeba automobilový průmysl. Víme, že značná část ruských automobilových firem závisela na spolupráci s firmami v Evropě. Rusko si například nedokáže vyrobit některé z bezpečnostních součástek aut, jako například airbagy. Ruský automobilový výrobce Lada ty součástky prostě vynechává.

To znamená, že v autech vyrobených v posledních měsících chybí airbagy?

Ano a při koupi auta musíte podepsat deklaraci, že s autem nebudete jezdit mimo Rusko, protože vaše vozidlo nebude splňovat jakékoliv mezinárodní standardy bezpečnosti. Mezi Rusy koluje vtip: „Proč by Rusové potřebovali airbagy v autech, když mají víru v Boha a Putina?“

Existuje podle vás nějaké světlo na konci tunelu?

Upřímně, nemyslím si, že bychom měli sázet na opozici. Aktivisté uvnitř Ruska přispívají ke zpomalení celého válečného aparátu. Jejich aktivita je důležitá, ale opravdu si nemyslím, že bychom se mohli spolehnout na to, že kdokoliv v Rusku je schopný svrhout Putinův režim.

Lidé v Rusku byli po generace trénovaní v politické apatii. Už během sovětské éry byli vedeni k tomu, aby nevyjadřovali své názory. Byli trénovaní v tom, aby byli co nejvíce apolitičtí. Po pádu Sovětského svazu se už žádná generace nestihla naučit kritickému myšlení. Za prvé se neměli od koho učit a za druhé to Putinův režim nedovolil.

Místo toho, abychom spoléhali na to, že se uvnitř Ruska něco změní, tak musíme přispět k tomu, aby Ukrajina vyhrála válku. Až pak se může v Rusku něco změnit. Tedy nejefektivnější, co můžeme dělat, je podporovat Ukrajinu, jak to jen jde.

Výhra Ukrajiny způsobí velké změny v regionu, protože Rusko se chová agresivně a imperialisticky nejen vůči Ukrajině, ale také vůči všem státům, které Rusko obklopují a samozřejmě k samotným lidem v Rusku.

Němcům trvalo 70 let, než byli schopní získat náhled na události druhé světové války. Nemyslím si, že by si Rusové doteď přiznali, co se dělo během sovětské éry, natož pak v posledních letech. Myslím, že bude trvat ještě několik generací, než si lidé v Rusku vytvoří nějaké kolektivní vědomí a připustí si odpovědnost za to, co se v zemi za posledních sto let dělo.

Zároveň je potřeba myslet na to, že Rusko je impérium, které se skládá z různých národů a regionů. Ty budou chtít psát svou vlastní historii, a ne všichni se cítí být součástí kremelského režimu. Pro ty to bude celé trochu jednodušší.