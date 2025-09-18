Rusko organizovalo teroristické útoky v Evropě. Využívalo DHL k rozvozu výbušnin, hlásí Vilnius
Výbuchy balíčků ve skladech společnosti DHL po Evropě organizovali Rusové napojení na ruskou vojenskou rozvědku, uvedli ve středu litevští prokurátoři a kriminalisté podle agentury Reuters. Prokurátoři a policisté podle webu litevské televize LRT oznámili, že odhalili síť podezřelých z nejméně čtyř nedávných teroristických útoků po celé Evropě s využitím kurýrních služeb k rozeslání zápalných a výbušných balíčků.
Konkrétně uvedli, že litevský občan identifikovaný jako A. Š., narozený v roce 1973, odeslal 19. července 2024 z Vilniusu čtyři balíky s využitím kurýrních služeb DHL a DPD. Balíčky obsahovaly podomácku vyrobená zápalná zařízení ukrytá v masážních polštářích a balení kosmetiky. Dva balíky byly letecky přepraveny do Velké Británie a dva putovaly kamionem do Polska.
Jedno zařízení explodovalo 20. července na letišti v Lipsku v Německu, ještě než bylo naloženo na navazující nákladní let DHL. Další explodovalo 21. července v kamionu DPD na cestě Polskem, třetí explodovalo 22. července ve skladu DHL v Birminghamu v Anglii, čtvrté kvůli technické závadě selhalo.
Zařízení byla podle kriminalistů konstruována tak, aby způsobila velké požáry s potenciálně katastrofickými následky.
Britská policie vyšetřuje požár u DHL. Podezřívá ruské agenty z umístění zápalného zařízení do balíku
Zmíněné čtyři balíky byly podle litevských úřadů součástí zkušebního provozu ruské operace, jejímž cílem bylo vyvolat výbuchy na nákladních letech do Spojených států, píše Reuters.
Litevci za koordinátory plánu označily ukrajinského občana Daniila Gromova, jehož ruské doklady byly vydány na jméno Jaroslav Michajlov, a Tomase Dovgana Stabacinskase s litevským a ruským občanstvím.
Zmínění dva muži loni zorganizovali požár v obchodě IKEA ve Vilniusu, uvedla agentura a dodala, že litevské úřady vydaly na Gromova, Stabacinkskase a ruského občana Andreje Baburova mezinárodní zatykače.
15 obviněných
Rusko na středeční litevské prohlášení nereagovalo. Loni popřelo, že by požár v IKEA zorganizovalo. Moskva odmítá západní obvinění z diverzních útoků jako důkaz nenávisti k Rusku a Rusům, dodala agentura Reuters.
Na případu podle LRT pracuje společný vyšetřovací tým koordinovaný Eurojustem, do kterého jsou zapojeny bezpečnostní a zpravodajské složky z Litvy, Polska, Velké Británie, Německa, Nizozemska, Lotyšska, Estonska, Spojených států a Kanady.
‚Osoby pověřené Ruskem.' V Německu a Švýcarsku zadrželi tři Ukrajince kvůli podezření ze sabotáže
Prokuratura neupřesnila, kolik lidí bylo zadrženo v Litvě nebo jiných zemích. Operaci podle vyšetřovatelů zorganizovali a koordinovali ruští občané s vazbami na ruské vojenské zpravodajské služby. Někteří z podezřelých jsou také spojeni s neúspěšným pokusem o žhářský útok v obchodním domě IKEA ve Vilniusu z loňského 9. května.
Dosud bylo obviněno 15 lidí – občanů Ruska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Ukrajiny. Státní zástupci uvedli, že byli naverbováni prostřednictvím aplikace Telegram, jejich verbíři jim slíbili odměnu v kryptoměně a jednotlivé členy sítě drželi přísně oddělené, aby zachovali mlčenlivost.
Policejní prohlídky v Litvě, Polsku, Lotyšsku a Estonsku odhalily další výbušniny a rozbušky, které podle úřadů mohly posloužit k dalším útokům. Vyšetřování pokračuje, dodala LRT.
Z Německa a Británie
Ředitel německé civilní kontrarozvědky BfV Thomas Haldenwang loni v říjnu ve Spolkovém sněmu prohlásil, že Rusko zřejmě stojí mimo jiné za červencovým požárem balíku v logistickém centru společnosti DHL v Lipsku.
Jen shodou náhod začal podle Haldenwanga balíček hořet ještě na zemi, a ne až při přepravě letadlem. V takovém případě by podle něj hrozilo zřícení letadla, kvůli kterému by mohli i umírat lidé. Podle informací agentury DPA dorazil balíček s hořlavinou do Německa z Pobaltí.
Britská protiteroristická policie letos v dubnu zadržela na londýnském letišti Stansted muže z Rumunska v souvislosti s požárem v logistickém centru společnosti DHL nedaleko Birminghamu z loňského července. Metropolitní policie uvedla, že 38letý muž byl zatčen pro podezření z napomáhání zahraniční zpravodajské službě podle zákona o národní bezpečnosti.
Loni 22. července se vznítil balíček v Midpoint Way v Minworthu v logistickém centru DHL. Vyšetřování případu se ujala protiteroristická policie. Při požáru na birminghamském předměstí nebyl nikdo zraněn. Britská protiteroristická policie stále prošetřuje, zda ruští agenti neumístili do balíčku zápalné zařízení, které pak způsobilo požár.