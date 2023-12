Jeden z největších ruských útoků v posledních týdnech. Letecké poplachy zní napříč Ukrajinou

V Charkově začaly exploze kolem čtvrté hodiny ranní českého času. Starosta Charkova Ihor Těrechov na svém telegramovém účtu napsal, že na jeho město útočí Rusko dvěma typy střel, a to S-300 a X-22. Podle předběžných informací v první sérii útoků dopadlo do města nejméně osm střel.

Zasažená je nejspíš i kyjevská čtvrť na severovýchodě Charkova a podle místní policie je tam poškozená i budova nemocnice.

Pravděpodobně se jedná o jeden z největších ruských leteckých útoků v posledních týdnech. Útok byl rozsáhlý na celém území Ukrajiny, v ranních hodinách je situace stále poměrně nepřehledná a není možné bezprostředně ověřit, kam přesně Rusové mířili.

Na Ukrajinu v pátek podle prezidenta Volodymyra Zelenského zaútočilo Rusko 110 střelami všech možných typů. Víc než 10 ruských dronů se mělo objevit ve Lvovské oblasti, uvedl to starosta Lvova Andrij Sadovyj. A přímo ve Lvově podle něj hoří budova kritické infrastruktury.

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.



Today, Russia used nearly every type of weapon in its… pic.twitter.com/q5q8Q98Njr