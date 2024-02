Rusko pátrá po čtyřech lidech z Česka. ‚Jsem hrdý, že jsem na seznamu,‘ říká exsenátor

Nejméně čtyři Češi jsou na seznamu osob, po kterých je v Rusku vyhlášeno pátrání. Vyplývá to z databáze ruského ministerstva vnitra, kterou v úterý zveřejnil server Mediazona. Na seznamu je kromě toho odhadem 20 lidí původem z postsovětských republik - Arméni, Ukrajinci, Tádžikové, ale i Rusové -, u kterých je uvedené jako místo pobytu Česká republika. Někteří z nich už mohli získat české občanství. Praha 18:24 14. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důvodem pro vyhlášení pátrání v Rusku můžou být kromě zahájení trestního stíhání také nesplacené dluhy a exekuce (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„V souvislosti se seznamem hledaných se nejvíc mluví o politicích z Pobaltí, kteří se tam zasazovali o strhávání pomníků rudoarmějcům. Proto mě napadlo zaměřit se na jména, která měla co do činění s odstraněním pomníku maršála Koněva v Praze,“ řekl Radiožurnálu bývalý europoslanec a senátor Jaromír Štětina.

Dodal, že je hrdý na to, že je na seznamu ve společnosti pobaltských politiků, tedy představitelů dalších zemí NATO.

Na ruském seznamu je ještě Matouš Bulíř, známý tím, že loni odjel na Ukrajinu bojovat jako dobrovolník, ale pak odtud šířil kritická, podle některých až lživá, videa, což vyvolalo nevoli dalších českých dobrovolníků, kteří pak Bulíře zbili. Jednoho muže se redakci Radiožurnálu ztotožnit nepodařilo.

Na seznamu také figuruje jedna Češka, která po invazi přerušila podnikání v Rusku. To, že je po ní vyhlášené pátrání, pro ní bylo šokující. Stejně jako Jaromír Štětina nevěděla, že je na nějakém seznamu. Není si vědomá, že by se v Rusku něčeho dopustila, mimo to ji nikdo nekontaktoval, přestože je snadno dosažitelná.

Neví tedy přesně, co se stalo. V Rusku měla tři zaměstnankyně a místního ředitele. Tomu po ruské invazi řekla, aby zaměstnankyně vyplatil a firmu dal do likvidace. Jestli se to stalo, ale neví, protože ředitel se přestal ozývat, nejspíš z Ruska utekl.

Důvodem pro vyhlášení pátrání v Rusku můžou být kromě zahájení trestního stíhání také nesplacené dluhy a exekuce. O ničem takovém ale česká podnikatelka doteď nevěděla.