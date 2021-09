Předvolební válka klonů v Petrohradě. Rivalové opozičníka si nechali změnit jména i narůst vousy

Rusko už o víkendu čekají volby do federálního parlamentu i na nižších úrovních. Ty do petrohradského regionálního sboru přitom Rusové v nadsázce na sociálních sítích a v internetových diskuzích překřtili na válku klonů. A to poté, co se u jednoho z tamních opozičních politiků jenom krátce před volbami objevili jeho jmenovci. Soupeří s ním v tomtéž obvodě. Petrohrad 0:15 14. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Originální Boris Lazarevič Višněvskij, kandidát za stranu Jabloko | Foto: Jevgenij Rudnyj

Boris Visněvskij číslo jedna. Boris Visněvskij číslo dva. A do třetice Boris Visněvskij. Tak takováto volba čeká voliče na hlasovacím lístku, až koncem tohoto týdne v petrohradském obvodu číslo 2 zamíří k volebním urnám.

Boris Lazarevič Višněvskij je známý opoziční politik a zastupitel v petrohradském sněmu za stranu Jabloko. Jak říká, první mandát získal už v roce 1990 a od té doby kandidoval mnohokrát. Někdy úspěšně, jindy nikoliv. Že by to mohlo být tentokrát jednoduché, prý rozhodně nečekal. Současné dění ale podle něj nemá obdoby. Ve stejném obvodu se s ním o hlasy voličů totiž uchází hned dva jeho jmenovci.

Dvojice mužů se přitom ještě nedávno jmenovala úplně jinak: Viktor Bykov a Alexej Šmeljov. Oba si ale před volbami úředně změnili křestní jméno i příjmení.

Od opozičního politika se liší jenom otčestvem, tedy jménem po otci. Na fotkách na informačních prospektech, které budou viset ve volebních místnostech, mají navíc stejně jako on vousy i podobné oblečení.

„Do jisté míry se to stalo určitým symbolem současných ruských voleb. Tahle záležitost s dvojníky, kteří si nechali změnit jméno, příjmení i vzhled, výmluvně ukazuje, jak v uvozovkách čestné jsou současné volby,“ říká pětašedesátiletý opoziční politik.

Se stížností neuspěl

Zatímco Boris Lazarevič Višněvskij přes léto vedl boj za to, aby ho vůbec petrohradská volební komise k volbám zaregistrovala, když poukazovala na technické nedostatky, jeho dvojníci takový problém neměli. Opoziční politik se marně snažil dosáhnout toho, aby na hlasovacích lístcích figurovala i nedávná jména jeho soupeřů.

„Po právní stránce s tím nejde nic dělat, protože lidé mají právo na změnu jména a příjmení,“ vysvětluje. „Něco jiného je ale to, že by volební komise měla udělat vše pro to, aby pravda byla zcela zřejmá a že by v hlasovacím lístku mělo být uvedeno, jaká příjmení předtím měli. Komise něco takového odmítla,“ dodává.

Situaci v Petrohradě sice kritizovala přímo šéfka ruské ústřední volební komise Ella Pamfilovová. Dvojníky opozičního politika vyzvala k tomu, aby sami svou kandidaturu stáhli. Na výsledku to ale nic nezměnilo. Až se tento pátek otevřou volební místnosti, v petrohradském obvodu číslo 2 budou proti sobě kandidovat tři Borisové Višněvští.

Klony mají i další kandidáti

Boris Lazarevič Višněvskij upozorňuje, že některé voliče může situace s jeho jmenovci zmást. „Určitá část voličů se může splést. Přijdou k volbám, vezmou si hlasovací lístek a místo jednoho Višněvského můžou omylem hlasovat pro druhého. Přesně za tímhle účelem to je taky celé takhle udělané,“ říká.

Existence volebních klonů není v Rusku novinkou. Má se za to, že vůbec poprvé se objevili v 90. letech právě v Petrohradě. Letos se s nimi ale potýkají i víc než dvě desítky dalších kandidátů po celém Rusku, jak před časem spočítal deník Kommersant. V řadě případů komunisté, tedy druhá nejsilnější strana po kremelské partaji Jednotné Rusko.

Dokud můžeme, kandidujeme

Ze 14 politických stran, které se voleb účastní, je ale Jabloko jediná, kterou lze označit za ryze opoziční. Jako jediná se otevřeně staví vůči politice Kremlu. Ostatní podobně smýšlející strany se voleb nesmí účastnit. Neuspěly s žádostí o státní registraci.

„Dokud se ještě můžeme účastnit voleb, dokud jsou tu takové možnosti, tak se je přirozeně snažíme využít,“ říká Višněvskij. Jak ale namítá, i v případě Jabloka se prý může situace kdykoliv změnit. Několik jeho stranických kolegů buď místní volební komise odmítly k nadcházejícím volbám hned zkraje připustit, anebo je stáhly z voleb už během kampaně.

Opozičník Boris Lazarevič Višněvskij kromě petrohradského zákonodárného sboru zároveň kandiduje i do federálního parlamentu, do Státní dumy. A i tam se s ním utká jeden z jeho jmenovců. Ve federálním parlamentu měla strana Jabloko své poslance naposledy před 14 lety. V regionálních zastupitelských sborech, jako je ten petrohradský, jsou ale šance na úspěch vyšší.