Sto lidí pátralo v lesích tři dny po primáři, který dohlížel na léčbu Navalného. Nakonec se objevil sám

V Omské oblasti na Sibiři v pondělí našli pohřešovaného ministra zdravotnictví oblastní vlády, který byl tři dny ztracený v hlubokém lese. Oznámila to ruská média s odvoláním na místní úřady. Pohřešovaný Alexandr Murachovskij dříve působil jako primář nemocnice, kde byl loni v srpnu po kolapsu hospitalizován s otravou opoziční předák Alexej Navalnyj. Aktualizováno Moskva 9:51 10. 5. 2021 (Aktualizováno: 11:36 10. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Známí se ho nejdříve pokusili najít ministra sami, poté ale požádali policii o pomoc. Ilustrační foto | Foto: Tatyana Makeyeva | Zdroj: Reuters

Murachovskij se pohřešoval od 7. května, kdy na terénní čtyřkolce odjel z lovecké základny ve vsi Pospelovo do hlubokého lesa. Známí se ho nejprve pokoušeli najít sami, ale nakonec se v sobotu obrátili na policii. V neděli se podařilo najít ministrovu čtyřkolku, ale Murachovskij zůstával nezvěstný.

Po boku Al-Káidy nebo Islámského státu. Rusko zařadilo Navalného štáby mezi extremisty a teroristy Číst článek

Do pátrání se zapojila stovka policistů, záchranářů a dobrovolníků, jakož i vrtulník a bezpilotní stroje, ale ministr se nakonec objevil sám, když přišel do vsi Basly. „Byl přepraven do okresní nemocnice a podle předběžných údajů se cítí uspokojivě,“ citovala agentura TASS vyjádření oblastních úřadů, které slíbily později podat podrobnější informace.

Devětačtyřicetiletý Murachovskij se stal členem oblastní vlády loni v listopadu. Po jeho předchůdkyni Irině Soldatovové úřady vyhlásily mezinárodní pátrání kvůli podezření, že se při nákupu zdravotnického zařízení dopustila zpronevěr v řádu milionů rublů.

Jako primář dal Murachovskij loni v srpnu – po průtazích a naléhání německých lékařů – souhlas s přepravou Navalného do Berlína. Tvrdil, že omští lékaři nenašli v opozičníkově organismu stopy jedu a že se nejspíše jednalo o metabolickou poruchu.

Otrávený novičokem

List Kommersant připomněl, že ve stejné omské nemocnici pracovali dva lékaři, kteří letos náhle zemřeli: bývalý Murachovského zástupce pro anesteziologii a reanimaci Sergej Maximišin a šéf oddělení traumatologie a ortopedie Rustam Agišev.

Navalnyj zkolaboval při vnitrostátním letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy a letoun nouzově přistál v Omsku. Podle pozdějšího vyjádření německých expertů byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, kterou vyvíjel někdejší Sovětský svaz. To potvrdila i Organizace pro zákaz chemických zbraní.

Navalnyj otravu připsal přímo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a jeho tajné službě. Kreml podobná obvinění odmítá. Evropská unie za otravu uvalila sankce na Putinovy spolupracovníky a Rusko odpovědělo odvetnými sankcemi. Navalného, který se v Německu zotavil, ruské úřady po návratu do vlasti zadržely a poslaly na dva a půl roku do vězení, když mu letos v únoru dřívější podmíněný trest za údajnou majetkovou trestnou činnost změnily na trest nepodmíněný.