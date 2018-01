Na 14 let do vězení. Ruského popa odsoudili za sexuální zneužívání školaček, vydal ho Izrael

Ruský soud ve středu poslal na 14 let do vězení s ostrahou popa pravoslavné církve, který podle obžaloby zneužíval tři školačky. Oznámila to agentura Interfax. Duchovního Gleba Grozovského v září 2016 vydal Rusku na základě mezinárodního zatykače Izrael, kde se obviněný skrýval. Proti rozsudku se hodlá odvolat.

