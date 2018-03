Rusové spontánně uctili oběti požáru v Kemerovu, na Navalného čekaly pořádkové síly

Z dětí chtěl vychovat armádu bojovníků. Britský sympatizant Islámského státu dostal doživotí

Nejméně 25 let by měl v britském vězení strávit příznivce teroristické organizace Islámský stát (IS), který se podle soudu snažil vytvořit „armádu dětských bojovníků“.