Rusko v krizové situaci vyhlásilo týdenní pracovní volno, lidé ve velkém skupují zájezdy

V Rusku bude kvůli šíření koronaviru a vysokému počtu úmrtí s covidem-19 týdenní pracovní volno. Vládní návrh, se kterým přišla v úterý vicepremiérka Taťjana Golikovová, ve středu podpořil prezident Vladimir Putin. Placené volno bude v zemi od 30. října do 7. listopadu. Nejhůře koronavirem postižené regiony mohou volno vyhlásit už od 23. října. Země za poslední den zaregistrovala 1028 úmrtí s covidem-19, tedy nejvíce od vypuknutí pandemie. Moskva 22:46 20. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin, ilustrační foto | Zdroj: Reuters

Vysoké nadále zůstávají i denní přírůstky nakažených - testy za posledních 24 hodin odhalily koronavirus u 34.073 lidí. Týdenní volno vyvolalo podle tisku zvýšenou poptávku v cestovních kancelářích, i když úřady nabádají Rusy, aby zůstali doma.

„S ohledem na současnou situaci rozhodně podporuji návrh na vyhlášení nepracovních dnů s náhradou mezd pracovníků po celé zemi v období od 30. října do 7. listopadu,“ prohlásil Putin na setkání s členy vlády podle agentury TASS. Regiony s nejhorší epidemickou situací vyzval, aby zvážily, zda volno nezavedou už od této soboty. „Pokud to bude nezbytné, nepracovní dny by mohly být prodlouženy i po 7. listopadu,“ dodal šéf Kremlu.

'Jděte se očkovat'

Rusy zároveň znovu vyzval, aby se nechali proti covidu-19 očkovat. „Máme bezpečnou a efektivní vakcínu. Vyzývám vás, jděte se očkovat. Je to otázka vašeho života a životů lidí kolem vás,“ prohlásil prezident.

Ve středu oznámený denní přírůstek nakažených je nepatrně menší než u dosavadního denního maxima infikovaných, které ruské úřady zaznamenaly v neděli, kdy se koronavirus prokázal u 34 325 osob.

Ruské úřady kvůli zhoršující se epidemické situaci, kdy přibývá infikovaných i zemřelých, postupně zpřísňují protikoronavirová opatření. Moskevské úřady zvažují vyhlášení lockdownu v metropoli a jsou připraveny na týden zavřít vše kromě obchodů s potravinami a lékáren, napsal list Kommersant.

Systém pod tlakem

Úřady horšící se situaci přičítají zejména pomalému očkování. Podle operativního štábu zdravotníci k pondělku plně očkovali 45 milionů Rusů, tedy 32 procent populace. Agentura AP upozorňuje rovněž na to, že veřejnost je laxní k preventivním opatřením a vláda se příliš neměla k zavedení přísnějších opatření. Kreml až dosud vylučoval nový celostátní lockdown a zpřísňování restrikcí nechal na jednotlivých regionech. V mnoha z nich mezitím omezili například účast na velkých akcích nebo přístup do divadel, restaurací a dalších zařízení.

Ministr zdravotnictví Michail Muraško mezitím připustil, že zdravotnický systém země je pod obrovským tlakem. Léčbě pacientů s covidem-19 se v současné době v Rusku věnuje na 650 000 ruských zdravotníků, řekl agentuře Interfax.

Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa, kde žije přibližně 146 milionů lidí, prokazatelně nakazilo koronavirem přes osm milionů osob, z nichž podle operativního štábu 226 353 zemřelo, uvedla agentura TASS. Ruský statistický úřad Rosstat ovšem uvádí kolem 420 000 obětí, neboť eviduje i osoby, u kterých se covid zjistil až po smrti.

Poptávka po zájezdech

Úřady sice žádají Rusy, aby se během volna zdrželi cestování, ale cestovní kanceláře podle rozhlasové stanice Kommersant FM již několik dnů zaznamenávají rekordně zvýšený zájem o zájezdy během listopadového volna. Podle cestovní agentury OneTwoTrip již o úterním večeru poptávka stoupla o 130 procent, Avisales také zaznamenal zvýšenou poptávku, ale už nedisponuje levnými letenkami do nejoblíbenějších destinací. Do Tbilisi či Istanbulu lze doletět a vrátit se za přibližně 25 000 rublů (asi 7700 Kč), zatímco do Egypta či Dubaje za 55 000 a na Kypr za 45 000. Nejvíce ale šokuje Budapešť za více než 70 000, uvedla stanice.

Analytici podle ní předpokládají, že vyhlášení volna pomohlo s rozhodováním těm, kdo se beztak chystali na listopadové svátky na výlet, a tak příliv klientů ještě cestovní kanceláře čeká v příštích dnech. Patrně ale část zájemců nejspíše odradí vyšší ceny za přepravu a ubytování, protože ruské volno se shoduje s anglickými prázdninami, a tak třeba na Maledivy „je prakticky nereálné najít levnější zájezd než za dva či tři miliony rublů“.

Pro většinu Rusů ale bude zajímavější nejbližší cizina: Arménie, Ázerbájdžán, Uzbekistán či turistika ve vlasti. Přesný rozsah cestování bude ale odborníků obtížné odhadnout, protože v Rusku množství hotelů a penzionátů působí ve "stínové" ekonomice, mimo dohled úřadů.