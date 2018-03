Rusko pravděpodobně stojí za otrávením agenta Skripala a jeho dcery, tvrdí Mayová

Britská premiérka Theresa Mayová označila jako „vysoce pravděpodobné", že za otrávení agenta Sergeje Skripala a jeho dcery nese zodpovědnost Rusko. Kvůli podání vysvětlení, jak se nervová látka vyvinutá v Rusku dostala do Británie, byl podle ní už předvolán ruský velvyslanec v Londýně. Pokud Moskva případ do středy věrohodně nevysvětlí, bude to Británie považovat za „nezákonné užití síly" na svém území.

Londýn 18:20 12. března 2018