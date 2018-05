Ruská duma má návrh na změnu ústavy: Putin prezidentem i po roce 2024

Ve jménu stability a budoucnosti Ruska navrhl čečenský parlament změnit ústavu. Na pokyn Ramzana Kadyrova ji chce upravit tak, aby hlava státu vládla tři funkční období po sobě, namísto dosavadních dvou. Návrh leží na stole Státní dumy od tohoto pátku. Pokud ho schválí, Vladimir Putin už nebude potřebovat kouřovou clonu jako v roce 2008, napsal ruský server Meduza. Moskva 13:10 22. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin na tiskové konferenci v Soči (květen 2018). | Foto: Sergei Karpukhin | Zdroj: Reuters

Dokument, který do Státní dumy podal čečenský zákonodárný sbor, zveřejnili na webových stránkách dumy tento pátek – tedy sotva dva týdny poté, co Vladimir Putin už počtvrté zaujal post hlavy státu.

Návrh ve jménu „dosažené společensko-politické stability“ a „rozhodováním lidu o budoucnosti Ruska“ počítá s novým ústavním dodatkem, který by zrušil dosud platné omezení prezidentské funkce. Ústava Ruské federace stanoví, že jeden člověk může být prezidentem maximálně na dvě funkční období po sobě. Dodatek by toto omezení rozšířil na období tři.

Znamenalo by to, že jediný prezident může zemi vládnout nepřetržitých 18 let.

Manévr Medveděv

A znamenalo by to také, že Vladimir Putin může zůstat v čele Ruska i po roce 2024, aniž by se přitom musel uchylovat k úhybnému „manévru Medveděv“ jako před deseti lety. Tehdy si Putin na konci svého druhého funkčního období prohodil funkce s Dmitrijem Medveděvem a nastoupil místo něj do čela vlády, zatímco Medveděv ho vystřídal v Kremlu.

Ruský analytik k volbám: Rekordman Putin platí prázdnými slovy. A kromě nich? Možná sám netuší Číst článek

Touto kouřovou clonou, jak píše ruský server Meduza.io, se Putinovi povedlo obejít ústavní požadavky. Medveděvova prezidentská éra (2008-2012) mu navíc vysloužila příjemný bonus v podobě prodloužení funkčního období prezidenta z původních čtyř na nynějších šest let.

Letošního 18. března byl Vladimir Putin počtvrté zvolen hlavou Ruské federace ve volbách, v nichž byl jasným a jediným favoritem. Už před březnovými volbami se přitom množily dohady, že si šéf Kremlu bude chtít pojistit svoji moc i po uplynutí druhého funkčního období. Jak v únorovém velkém rozhovoru pro iROZHLAS.cz zdůraznil přední znalec ruské politiky Jurij Fjodorov, tou nejpřímější cestou by byla právě změna ústavy.

Sám Vladimir Putin v den svého znovuzvolení prohlásil, že „prozatím“ žádný takový úmysl nechová. Zároveň ho rozesmála otázka, zda si v roce 2024 nechce dát šestiletou pauzu a kandidovat znovu v roce 2030, připomíná RFE/RL. „To je poněkud komické. Jen si to spočítejme. Mám tu vysedávat, dokud mi nebude sto? Ne!" prohlásil.

Fotogalerie (18)