Ruský analytik k volbám: Rekordman Putin platí prázdnými slovy. A kromě nich? Možná sám netuší

Volební výsledek stěží koho překvapil, ale co dění ve volebních místnostech? Chodily z nich zprávy o tom, jak se Rusové fotí během hlasování, přičemž mnozí z nich novinářům sami potvrdili, že fotku potřebují pro svého zaměstnavatele jako důkaz, že se voleb účastnili. Manipulace s volebními lístky je u ruských voleb už tradicí, ale co tyhle „rozkazy shora“?

Zajistí vyšší volební účast. Mnoho lidí se takhle musí prokazovat, protože co nejvyšší volební účast je pro Putinovu vládu to nejdůležitější. Aby lidi přišli v maximálním počtu k urnám a odvolili. Koho budou volit, na tom záleží už méně, protože to funguje tak, jak to v Rusku funguje už dobrých 15 let: není důležité, jak lidé volí, ale to, jak se to spočítá.

Volební účast podle ústřední volební komise dosáhla 67,47 %. Je to číslo, s nímž může být Vladimir Putin spokojený?

Vyrozuměl jsem, že Kreml by si býval přál, aby to letošní číslo přesáhlo výsledek z roku 2008, kdy (se 71,2 %, pozn. red.) zvítězil Dmitrij Medveděv. (Tehdejší volební účast činila 69,7 %, pozn. red.) Což se nestalo, o pár procent to nestihli, ale to číslo není zas tak rozdílné. A hlavně tyto volby přinesly maximální výsledek pro Vladimira Putina – jak co se volební účasti týče, tak i počtu hlasů, které od voličů dostal (přes 76 %. Pro srovnání: v roce 2012 to bylo 63,6 % při účasti 65,25 %, pozn. red.). Takže je to jeho osobní rekord.

Staronový prezident Rusům z pódia v centru Moskvy slíbil „společnou velkou práci ve jménu Ruska“. A prohlásil také to, že jeho nadcházející prezidentské období bude „jiné“ než ta dosavadní. Jak si jeho slova vykládáte?

Myslím, že to jsou jen obyčejná předvolební a povolební slova. Prázdná, nic za nimi není – jak jsme si totiž mohli všimnout už před volbami, Vladimir Putin žádný program nemá. Jeho předvolební výstupy se točily kolem militarizace, ale to byla od začátku taková předvolební mobilizace, používal to k nabuzení voličů.

Včera (v neděli, pozn. red.) to byl spíš takový vzkaz voličům: Vybrali jste si mě na něco a za něco, a já vám říkám, že něco určitě udělám. Ale co přesně to bude? Myslím, že to ještě neví ani Putin sám. Protože poslední minimálně rok a půl bylo jeho cílem spíš zachránit své prezidentství a v souladu s tím také postupoval.

Co sociální reformy, o kterých se mluvilo?

Putin má určitě po ruce různé návrhy, například ekonomické reformy, co pro něho připravoval exministr financí (Alexej) Kudrin. Nebo velký sociální projekt, na který ovšem Rusko nemá peníze, i když prezident už podepsal výnosy, podle nichž by měl stát dávat víc peněz učitelům atd. Nicméně podle Putinových výroků už před volbami jasně vidíme, že na prvním místě je militarizace a nějaké eventuální reformy jsou na druhém, nebo až na třetím místě.

Ale na nějaký velký projekt si Putin bezesporu myslí. Vždycky něco takového má, v minulosti to byla olympiáda, byl to Krym. Uvidíme, co přijde teď.

Konec Medveděva?

Nerýsuje se změna na premiérském postu? Prý se spekuluje o střídání stráží a odchodu Medveděva, objevují se jména jako vámi zmíněný exministr Kudrin, starosta Moskvy Sergej Sobjanin, prezidentův kancléř Anton Vajno a další…

Kdo by mohl být premiérem místo Medveděva? Těch variant je opravdu hodně, mluví se také o hlavě Rosněfti Igoru Sečinovi, který má ambice a dá se říct, že je v dnešním ruském státě druhým člověkem po Putinovi. Určitě zaznívá i Kudrinovo jméno, stejně tak jako jméno jednoho z prezidentských kandidátů Borise Titova, poradce prezidenta a dalších lidí.

Ale! Já předpokládám, že Dmitrij Medveděv přesto zůstane hlavou vlády. Protože výměna premiéra, to je signál pro všechny ruské elity. Je to pro ně opravdová změna, zlom a nové rozdělení moci uvnitř vládnoucí vrstvy. A s tím se pojí i konflikt a nestabilita, o které Putin nestojí. Soudím, že Medveděva pravděpodobně nechá na místě, ale podnikne výměny pod ním.

Tedy?

Výměny na postech vicepremiérů, tam by mohli přijít noví lidé. Může to být Kudrin a určitě to bude nějaký nový vojenský vicepremiér, to znamená vystřídání dosavadního Dmitrije Rogozina, který dozoroval právě vojenské záležitosti a kosmický program.

Nicméně řeknu to takhle: pro ruskou vládní elitu nejspíš přijdou změny, ale pro ruské občany i pro svět bude rozdíl minimální. Bude to vláda Vladimira Putina a její program nebude záležet na nějakých reformních projektech, které připravovali, když ještě měli před volbami. Bude záležet na tom, co chce Vladimir Putin.

