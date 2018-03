Jaká je Putinova 'nekampaň'? Jsme neporazitelní a vládneme světu, skandují jeho příznivci

Rusko tento týden v neděli čekají prezidentské volby. Přesněji řečeno jejich první kolo. Očekává se ale, že v něm zvítězí současný prezident Vladimir Putin a stane se už počtvrté hlavou ruského státu. Předvolebních debat se ale Putin neúčastnil a klasickou předvolební kampaň s mnoha mítinky prakticky také nevedl. Od stálého zpravodaje Moskva 19:26 12. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Chceme udělat naši zemi výraznou a zaměřenou dopředu - na budoucnost, protože tady žili naši předci, žijeme tu my a budou tu žít naše děti a vnuci. Uděláme vše proto, aby byli šťastní! To za nás neudělá nikdo,“ řekl Putin. | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Jediným velkým setkáním Vladimira Putina s voliči byl mítink počátkem března na stadionu v moskevských Lužnikách. V mrazivém počasí se tu sešlo asi 80 tisíc lidí. Zdarma dostali horký čaj a pohankovou kaši.

Úřednice Žanna si přinesla ručně vyrobený plakát s prostým nápisem: Za Putina!

„Mým nejlepším přítelem je prezident Putin. Jsme silní a neporazitelní. Rusko vládne světu!“ skandovala žena.

Zadržená důchodkyně

Objevilo se ale také několik lidí, kteří přišli protestovat. „Nechci, aby mým jménem bombardovali syrské děti, obsazovali Krym a stříleli na Ukrajinu. Takového prezidenta na další období nechci.“

Důchodkyni Annu poté policie odvedla k výslechu. Na stadion přišli jak opravdoví a přesvědčení stoupenci Vladimira Putina, tak státní zaměstnanci, kteří to dostali v práci příkazem.

Jediným velkým setkáním Vladimira Putina s voliči byl mítink počátkem března na stadionu v moskevských Lužnikách. V mrazivém počasí se tu sešlo asi 80 tisíc lidí

„Kdyby těmto lidem dvě měsíce nedali výplatu, režim by padl, protože je vratký. Jsem o tom přesvědčen. Dobrých 68 tisíc lidí tady na stadionu - to jsou zaměstnanci z rozpočtové sféry. Nic jim za to nezaplatili, ale kdyby sem nepřišli, hrozilo by jim, že přijdou o práci,“ řekl Radiožurnálu Alexej, který pracuje v jednom z moskevských městských podniků.

Na tribuně mezitím vítá prezidenta Putina člověk v uniformě ruské armády: „Budeme podporovat bratrské národy. Pod vedením našeho prezidenta půjdeme odhodlaně vpřed! Je to náš postoj a naše právo! Za spravedlnost a mír! Potřebujeme takového silného a spravedlivého prezidenta!“

Vyjížďky do regionů

A pak už vystoupil sám Vladimir Putin: „Chceme udělat naši zemi výraznou a zaměřenou dopředu - na budoucnost, protože tady žili naši předci, žijeme tu my a budou tu žít naše děti a vnuci. Uděláme vše pro to, aby byli šťastní! To za nás neudělá nikdo.“

Současný šéf Kremlu v době předvolební kampaně hodně cestoval po Rusku, setkával se s pracujícími různých podniků. Ovšem nikoliv jako kandidát, ale jako prezident, který to má v popisu práce.

Na sjezdu dělnické mládeže v Nižním Tagilu například prozradil, že také pochází ze skromných poměrů: dědeček byl kuchařem a otec mistrem v továrně na výrobu vagonů v Leningradě. A oba byli spokojení a šťastní.

